US-Präsident Donald Trump will nichts mehr von Fox News wissen. Ab sofort schaltet er einen anderen Sender ein. (2019 Getty Images)

Donald Trump und Fox News, das war immer eine ganz besondere Beziehung. Der amtierende US-Präsident verließ sich bisher auf den TV-Sender, lobte sein Programm öffentlich auf Twitter. Doch genau dort erklärte Trump nun, wie enttäuscht er sei, denn Fox News unterstütze die Demokraten.

Der Sender, der dem Präsidenten in der Vergangenheit immer eher positiv gesinnt war, hatte Trumps Auftreten kritisiert und ihm unterstellt, es ginge ihm nur um sich und nicht um seine Wähler. Offenbar zu viel für Trump, wie er auf Twitter deutlich machte: „Ich will nicht für mich gewinnen, ich will nur für die Menschen gewinnen.“ Fox News lasse seiner Meinung nach Millionen großartiger Menschen hängen. „Wir müssen uns nach einem neuen News-Lieferanten umschauen. Fox arbeitet nicht mehr für uns!“

Es ist nicht das erste Mal, dass Donald Trump den Sender offen kritisiert. Bereits im Mai gefiel ihm nicht, dass Fox immer mehr über die Demokraten berichte. Inzwischen habe er sogar einen neuen Lieblingssender, wie er bereits Anfang August auf Twitter verkündete: „Wann immer möglich, schalte ich OANN an!“ Dabei handelt es sich um One American News Network aus San Diego, der 2013 von Millionär Robert Herring gegründet wurde.