„In der Familie“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Doppel-„Tatort“: Deutlich weniger Zuschauer bei Teil zwei

teleschau

So dürften sich die Verantwortlichen ihr „Tatort“-Jubiläum nicht unbedingt vorgestellt haben: Nachdem der erste Teil der Doppelfolge „In der Familie“ eine ordentliche Quote erzielt hatte, lockte Teil zwei am Sonntag deutlich weniger Zuschauer vor die Bildschirme.