Letzte Runde für "Dr. Klein": Das beliebte Vorabendformat mit ChrisTine Urspruch und Simon Böer wird nach Ende der fünften Staffel abgesetzt. (ZDF / Markus Fenchel)

Die beliebte ZDF-Vorabendserie „Dr. Klein“ mit Hauptdarstellerin ChrisTine Urspruch steuert langsam aber sicher ihrem Ende entgegen: Wie der Sender nun mitteilte, wird das Format nach dem Finale der derzeit laufenden fünften Staffel nicht mehr verlängert. In Gänze bringt es die Krankenhausserie derzeit auf 56 ausgestrahlte Episoden, sechs weitere werden noch folgen bis „Dr. Klein“ dann voraussichtlich am Samstag, 6. April, mit der letzten Folge aufwartet.

Die stellvertretende ZDF-Programmdirektorin Heike Hempel nannte keine expliziten Gründe für das Aus des Formats und bedankte sich stattdessen für die gute Zusammenarbeit: „Wir danken ChrisTine Urspruch und allen Darstellern sowie Showrunner Torsten Lenkeit, der Produktionsfirma und dem gesamten Team für eine großartige Arbeit. Gemeinsam ist eine besondere, ebenso berührende wie witzige Familienserie entstanden, auf die wir sehr stolz sind.“

"Dr. Klein" (im Bild: Simon Licht, Maresa Hörbiger (links) und ChrisTine Urspruch) startete im Jahr 2014 im ZDF - zunächst wurde das Format am Freitagvorabend ausgestrahlt, seit Staffel vier entschied man sich für den Sendeplatz am Samstagvorabend. (ZDF / Markus Fenchel)

Der Mainzer Sender hat angekündigt, die komplette Serie nach Ausstrahlung der finalen Episode in Gänze zu wiederholen - nur eine Woche später, ab Samstag, 13. April, soll dies bereits vonstatten gehen. In den Sozialen Medien zog die Entscheidung der Programmverantwortlichen bereits den Unmut der Fangemeinde nach sich. So war beispielsweise auf Facebook zu lesen: „Tja liebes ZDF, mit der 'Sportschau' in der ARD sitzt ihr eben in der zweiten Reihe. Hättet es am Freitag belassen, wäre die Einschaltquote besser. Jetzt nur noch auf Wiederholung setzen, ist nicht im Sinne der Gebührenzahler“. Staffel eins bis drei wurden jeweils am Freitagvorabend ausgestrahlt, erst mit Start der vierten Staffel entschied sich der Sender für eine Positionierung in Konkurrenz zum Samstags-Dauerbrenner „Sportschau“ im Ersten.

Ob das Einstampfen von „Dr. Klein“ wirklich auf minimal sinkende Quoten zurückzuführen ist, ist derzeit nicht bekannt. Marktanteile über elf Prozent und stets um die drei Millionen Zuschauer sind mehr als solide Werte, insbesondere im Vergleich zur starken Konkurrenz. Ein User wagte einen anderen Erklärungsversuch: „Naja die Geschichte ist halt auch so langsam auserzählt.“ „Dr. Klein“ ist immer samstags, um 19.25 Uhr, im ZDF zu sehen.