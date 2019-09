Nintendos "Ring Fit Adventure" kombiniert ein Fitness-Game mit dem dafür erforderlichen Controller-Zubehör - dem "Ring-Con". (Nintendo)

Vor einigen Tagen machte ein Video von einem neuen, ringförmigen Switch-Controller die Runde, der an Nintendos „Wii-Fit“-Zubehör erinnert. Jetzt hat der Hersteller die Katze aus dem Sack gelassen: Das mit „Ring-Con“ betitelte Zubehör kommt zusammen mit dem Spiel „Ring Fit Adventure“, in dem eine Fantasy-Odyssee mit Fitness-Programmen kombiniert wird.

Um den bösen Bodybuilder-Drachen Draco zu bekämpfen, steckt der Spieler einen der Switch-Joy-Cons in den Ring, der daraufhin Druck- und Schwung-Bewegungen registriert. So soll sich der Gamer selber fit halten, während das Spiel die Bewegungen in Kampf-Manöver umwandelt, mit deren Hilfe sich Draco und seine Schergen bezwingen lassen.

Das Ring-Con muss einiges mitmachen. So wird es unter anderem in den Übungen gequetscht, gestreckt und geschwungen. (Nintendo)

Außerdem kommt der „Ring-Con“ mit einer Beinschlaufe, in der ein weiterer Joy-Con zur Bewegungsregistrierung Platz findet. Der Grund: Um sich durch die kunterbunte Fantasy-Fitness-Welt des Spiels zu bewegen, muss der Abenteurer auf der Stelle joggen. Wer dabei nicht die Nachbarn gegen sich aufbringen will, darf wahlweise in einen sanfteren Lauf-Modus wechseln.

Das Game unterscheidet bei all dem zwischen Übungen für die Arm-, Rumpf- sowie Bein-Muskulatur, außerdem ist Yoga-ähnliches Training vorgesehen. Das sich über immerhin 20 Welten erstreckende Abenteuer soll am 18. Oktober im Bundle mit dem Controller erscheinen. Kostenpunkt: rund 80 Euro.