Der derzeit größte Rapper der Welt kommt aus Kanada: Drake sicherte sich den Titel des "Global Recording Artist of 2018". (Tim P. Whitby/Getty Images)

Rapper Drake wiederholt seinen Erfolg: Er ist „Global Recording Artist 2018“ und sichert sich diesen Titel nach 2016 zum zweiten Mal. Der Internationale Verband der Phonoindustrie stellt das Ranking jährlich auf und betitelt so den Künstler, der im Vorjahr am meisten Alben verkaufte.

Drakes Album „Scorpion“ knackte schon einen Rekord, da es in der ersten Woche nach Erscheinen über eine Milliarde Streams weltweit zu verzeichnen hatte. „Drake hatte ein unglaubliches, rekordverdächtiges Jahr, das dem Titel Global Recording Artist of the Year mehr als würdig ist“, lässt sich Frances Moore, Geschäftsführer von IFPI, zitieren. Dass Drake diese Auszeichnung zum zweiten Mal erhalten habe, zeuge „von seiner anhaltenden globalen Attraktivität und seiner Fähigkeit, sich mit den Fans zu beschäftigen und sich mit ihnen zu verbinden“.

Drakes Album "Scorpion" wurde alleine in der ersten Woche nach erscheinen über eine Milliarde Mal gestreamt. (Getty Images / John Phillips)

Den zweiten Platz nach Drake sicherte sich die K-Pop-Band BTS, auf Rang drei folgt Vorjahressieger Ed Sheeran. Auch die Band Queen schaffte es unter die Top Ten, sicherlich auch dank des Biopics „Bohemian Rhapsody“. Als einzige Frauen schafften es Ariana Grande (Platz acht) und Lady Gaga (Platz neun) unter die zehn kommerziell erfolgreichsten Musiker.