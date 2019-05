Der derzeit größte Rapper der Welt kommt nicht aus den USA, sondern aus Kanada: Drake eilt von Erfolg zu Erfolg. (Tim P. Whitby/Getty Images)

Erfolg um Erfolg und kein Ende in Sicht: Bei der Verleihung der „Billboard Music Awards“ in Las Vegas hat Rapper Drake den nächsten Rekord geknackt: Mit zwölf gewonnenen Trophäen kürte er sich nicht nur zum großen Gewinner des Abends, sondern auch zum erfolgreichsten Künstler in der Geschichte der Awards. 27 Trophäen gehen nunmehr auf das Konto des 32-jährigen Musikers.

Drake wurde unter anderem als „Top Artist“ ausgezeichnet und konnte damit den Hauptpreis des Abends für sich verbuchen. Emotional wurde es bei der anschließenden Dankesrede des Kanadiers, bei welcher er sich insbesondere bei seiner Mutter für ihren „unermüdlichen Einsatz“ bedankte. So sagte er: „Egal wie lange ich gebraucht habe, um herauszufinden, was ich machen wollte, du warst immer da, um mich irgendwohin hin zu fahren - und jetzt erleben wir die Fahrt unseres Lebens.“ Drake spielt offenbar45 darauf an, dass er ursprünglich eine Schauspielkarriere verfolgte („Degrassi: The Next Generation“) und erst im Jahr 2010 mit seinem Debüt-Album „Thank Me Later“ den Weg an die Spitze der Musikcharts fand.

Die Rapperin Cardi B ist momentan höchst erfolgreich: Bei den "Billboard Music Awards" erntete sie genauso viele Preise wie ihr Kollege Drake. (Anthony Devlin/Getty Images)

Auch wenn er sich in der Hauptkategorie der „Billboard Music Awards“ gegen seine Rap-Kollegin Cardi B durchsetzte, konnte die 26-Jährige ebenfalls insgesamt zwölf Awards einheimsen - unter anderem für ihren Hit „Girls Like You“, den sie gemeinsam mit der Band Maroon 5 performt.