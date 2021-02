Giulia Siegel sah man zuletzt bei "Temptation Island V.I.P.". (2019 Getty Images/Hannes Magerstaedt)

Ein sonnenverwöhntes Trash-Highlight wirft seine Schatten voraus: Wie SAT.1 nun bekannt gab, haben die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Realityshow „Promis unter Palmen“ in Thailand beginnen. Zuvor hatten sich die zwölf prominenten Kandidaten für 15 Tage in einem Hotel in Quarantäne begeben. Wer diese sind, steht nun ebenfalls offiziell fest.

Mit dabei am Traumstrand sind etliche Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer, nämlich die 28-jährige Elena Miras („Sommerhaus der Stars“), die Tochter von ESC-Komponist Ralf Siegel, Giulia Siegel (46), Schlagersängerin Melanie Müller (32), Patricia Blanco (50, Tochter von Sänger Roberto Blanco), der ehemalige „Lindenstraße“-Darsteller Willi Herren (45) sowie „Currywurstmann“ Chris Töpperwien (46), bekannt unter anderem aus der Auswanderdoku „Goodbye Deutschland“.

Reality-Star und Schlagersängerin Melanie Müller ist eine der zwölf prominenten Kandidaten bei "Promis unter Palmen". (2017 Getty Images/Matthias Nareyek)

Zeitungsbericht: Eine Kandidatin flog kurzzeitig raus

Des Weiteren zählen Prinz Marcus von Anhalt (54), Katy Bähm (28, „Queen Of Drags“), Emmy Russ (21, „Promi Big Brother“), Henrik Stoltenberg (23, „Love Island“) und Calvin Kleinen (27, „Temptation Island“) zu den Teilnehmern. Komplettiert wird der Cast durch Kate Merlan (33, „Sommerhaus der Stars“, „Kampf der Realitystars“). Sie ersetzt einem Bericht der „Bild“ zufolge die ursprünglich vorgesehene Reality-TV-Veteranin Georgina Fleur, die zuletzt im „Sommerhaus der Stars“ an einem Spuck-Eklat beteiligt war.

Chris Töpperwien ist bekannt als "Currywurstmann". Er war unter anderem auch im Dschungelcamp. (2019 Getty Images/Hannes Magerstaedt)

Die Dreharbeiten sollen zwei Wochen dauern. Eine Ausstrahlung ist für Mai oder Juni 2021 geplant.