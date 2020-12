Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) war eine der Hauptfiguren in der HBO-Produktion "Game of Thrones". Die Spin-off-Serie "House of the Dragon" erzählt vom Vermächtnis ihrer Familie. Drehbeginn ist im kommenden Jahr. (HBO / Sky)

Auch wenn viele Zuschauer mit der finalen achten Staffel von „Game of Thrones“ nicht zufrieden waren - die Vorfreude auf die angekündigte Spin-off-Serie „House of Dragon“ ist dennoch groß. Zwar ist bis zur TV-Premiere des Serienablegers noch Geduld gefragt, immerhin wurde nun aber offiziell bestätigt, wann der Dreh startet. Via Twitter gaben die Serienmacher bekannt, dass 2021 die erste Klappe fällt. Dazu war auf dem offiziellen Kanal der Serie zu lesen: „Die Drachen kommen.“ Außerdem zeigen zwei Bilder einen imposanten Drachen.

Die Handlung von „House of the Dragon“ basiert auf George R. R. Martins Roman „Feuer und Blut - Erstes Buch: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros“, das Ende 2018 erschienen ist. Der Roman spielt 300 Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones“, im Zentrum der Handlung steht das Vermächtnis des Hauses Targaryen. Als Showrunner der Serie fungieren Ryan Condal und Miguel Sapochnik. Weitere Details zur HBO-Serie sind noch nicht bekannt.