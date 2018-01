Die Jugendarrestanstalt in Arnstadt hat Platz für 39 Arrestanten (dpa)

Aus einer Jugendstrafanstalt in Arnstadt in Thüringen sind am Mittwochmorgen drei junge Männer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Männer gegen 10 Uhr aus der Jugendstrafanstalt entkommen, die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach den Flüchtigen. Wie die Männer aus der Anstalt entkamen, ist noch unklar. Nach Angaben des Focus flüchteten die Männer offenbar zu Fuß. Die Polizei warnt davor, die Männer anzusprechen und in der Umgebung von Arnstadt Anhalter mitzunehmen. Die Jugendstrafanstalt in der Nähe der Landeshauptstadt Erfurt verfügt über 340 Haftplätze, davon 280 im geschlossenen Vollzug.

Der Ausbruch reiht sich ein in eine Ausbruchsserie zwischen Weihnachten und Neujahr. In der JVA Berlin-Plötzensee waren binner einer Woche neun Häftlinge entkommen. Sechs Männer wurden wieder gefasst, drei weitere sind noch immer auf der Flucht.