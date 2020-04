In Vogtareuth im bayerischen Landkreis Rosenheim sind in einem Haus drei Tote entdeckt worden. (dpa)

In Vogtareuth im bayerischen Landkreis Rosenheim sind am frühen Freitagmorgen in einem Haus drei Tote entdeckt worden. „Es muss von einem Gewaltverbrechen ausgegangen werden“, teilte die Polizei mit. Einsatz- und Rettungskräfte seien gegen 04.40 Uhr zu dem Haus gerufen worden. Die Ermittlungen laufen.