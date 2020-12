Hoffentlich spielt Corona (nicht) mit: Das Festkonzert aus der Semperoper zum Jahresschluss unter der Leitung von Christian Thielemann ist immer wieder ein Highlight des Klassik-Jahreskalenders. (ZDF / Sächsische Staatskapelle Dresden / Matthias Creutziger)

„Schweren Herzens“ haben die ARD und das SWR-Symphonieorchester bereits darauf verzichtet, ihr traditionelles ARD-Silvesterkonzert mit dem Chefdirigenten Teodor Currentzis live auszustrahlen. Angesichts der sich dramatisch entwickelnden Pandemielage wurde daher ein Programm aus früheren Konzerten (Ausstrahlung am 31.12., 17.00 Uhr) zusammengestellt. Anders dagegen das ZDF, das bislang an seinem gleichfalls bereits traditionellen „Festkonzert aus der Semperoper“ vor Silvester festhalten will.

Dabei ist das Programm in diesem Jahr besonders schwungvoll und forsch ausgerichtet: Christian Thielemann, der Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden, will die „Roaring Twenties“ mit Schlagermelodien, Film- und Musicalnummern der Goldenen Zwanziger feiern.

Die 35-jährige Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller, langjähriges Mitglied der Bayerischen Staatsoper, ist inzwischen auf den großen Opern- und Konzertbühnen der Welt zu Hause. (ZDF / Chris Gonz)

Musikalische Achse Berlin-New York

Thielemann, der das Festkonzert bereits zum zehnten Mal dirigiert, bezeichnet die Musik der „Roaring Twenties“ als „eine wunderbare Musik, unterhaltend und anspruchsvoll zugleich, feinsinnig und voller Charme, Witz und Ideen“. Dabei wird die Achse zwischen New York, der Heimat der Broadway-Musicals, und dem tosenden Berlin der 20er-Jahre im Mittelpunkt stehen. Damals schwappten Charleston-Welle und Jazz, worunter man jegliche neue Unterhaltungsmusik verstand, auf Europa über. George Gershwin, der Klassik und Musical wie kein Zweiter miteinander verband und 1924 mit seiner „Rhapsody in Blue“ reüssierte, komponierte Musicals am laufenden Band. Schlager, wie „I Got Rythm“ oder „It's Wonderful“ sind Evergreens geblieben. Berlin setzte dem seine frivol-frechen Schlager und seine großen Revueoperetten entgegen.

Der polnische Startenor Piotr Beczala besticht mit seiner sympathischen Ausstrahlung und betörendem stimmlichen Timbre das Publikum in aller Welt. An der Wiener Staatsoper wurde er 2019 zum Kammersänger gekürt. (ZDF / Julia Wesely)

Neben der vielfach gefeierten Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller stehen in Dresden die Tenöre Benjamin Bruns und Piotr Beczala auf der Bühne. Der allerorten bejubelte Pole Beczala gastierte bereits 2011 und 2012 mit großem Erfolg beim Festkonzert in der Semperoper.