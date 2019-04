Elektro-Musiker Moby wurde als Richard Melville Hall geboren. Nun legte er in seinen Memoiren eine schonunglose Lebensbeichte ab. (Ministry Of Sound)

Diese Beichte bewegt nicht nur eingefleischte Fans: Sänger und DJ Moby eröffnet in seinem zweiten Buch „Then It Fell Apart“, das am 2. Mai erscheint, ein schockierendes Bild von sich. Die „New York Post“ hat bereits Ausschnitte daraus veröffentlicht.

Der 53-Jährige, der 1992 seine erste CD („Moby“) veröffentlichte, feierte mit jedem neuen Album einen weiteren Aufstieg - und privat einen gefährlichen Abstieg in eine Drogen- und Alkoholsucht. Nach dem großen Erfolg des Albums „Play“ (1999) war er ein Superstar, verlor aber völlig die Kontrolle über sein Leben. In seinem Buch beschreibt er seinen 43. Geburtstag, an dem er auf dem Bürgersteig vor seiner Wohnung in seinem eigenen Erbrochenen gelegen habe, zu betrunken und zu traurig, um hineinzugehen. Auch seine Drogensucht war ein großer Teil seines Lebens: Bei Konzerten habe er die Besucher angebettelt, ihm Drogen zu geben, und wenn er keine bekam, sei er ausgerastet.

Moby, dem ein Ruf als großer Pop-Intellektueller vorauseilt, ging privat durch tiefe Krisen. (Jonathan Nesvadba)

„Schwitzen und Herzrasen, unerbittliche Gedanken ...“

In dem Buch thematisiert Moby aber nicht nur seinen Absturz, sondern auch Begegnungen mit anderen Stars wie Natalie Portman, David Bowie oder Ewan McGregor. Ein eigenes Thema ist der Kampf mit dem Alkohol zu einer Zeit, als 100 Drinks in der Woche für ihn völlig normal waren. Partys waren Dauerzustand. Außerdem beschreibt er in Anekdoten, wie er nach einer beendeten Beziehung häufig Panikattacken hatte und sich sogar selbst schlug: „Wann immer ich versuchte, mich mit jemandem ernsthaft zu verabreden, tauchte die Panik auf: Schlaflosigkeit, Muskelverspannung, Schwitzen und Herzrasen, unerbittliche Gedanken ...“

Moby wurde in den 90er-Jahren zum Superstar. (2009 Getty Images)

2016 kam mit „Porcelain“ das erste autobiografische Werk von Richard Melville Hall, wie Moby bürgerlich heißt, auf den Markt. Nun legt er mit dem bewegenden Buch „Then It Fell Apart“ nach und öffnet sich gegenüber seinen Fans. Zunächst wird nur die englische Originalfassung des Buches vorliegen. Wann eine deutsche Übersetzung folgen wird, ist noch nicht klar.

Mobys letztes Album „Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt“ erschien 2018. Inzwischen hat der Musiker seine Krisen überwunden: Er setzt sich für Tierrechte ein und lebt vegan. 2002 eröffnete er in New York das vegetarische Restaurant „TeaNY“. In Los Angeles, wo er derzeit lebt, betreibt er ein veganes Restaurant, „Little Pine“.