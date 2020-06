Amazons Online-Shooter "Crucible" leidet schon kurz nach dem Start unter heftigem User-Schwund. (amazon)

Zugegeben: Unter einem erdrückenden User-Ansturm hat „Crucible“ nie gelitten. Selbst in der Hochphase kurz nach dem Release Ende März tummelten sich allenfalls 10.000 Spieler gleichzeitig auf den Servern des Free-2-Play-Shooters, der Amazon zum Durchbruch im Games-Bereich verhelfen sollte. Seitdem ging es jedoch mit dem User-Interesse steil bergab: Zuletzt wollten gerade einmal noch 1.000 Gamer in Vierer-Teams gegeneinander antreten.

Wie weit die Amazon Game Studios davon entfernt sind, der Konkurrenz die Stirn zu bieten, zeigt ein Blick auf deren Nutzerzahlen: Im inhaltlich ähnlichen, aber grafisch weniger grellen „Counter-Strike: Global Offensive“ sind in der Regel 900.000 User zeitgleich unterwegs. Auch der vom „League of Legends“-Macher Riot Games jüngst veröffentlichte Titel „Valorant“ dürfte auf ähnlich hohe Werte kommen.

Das nächste Projekt der Amazon Game Studios soll Ende August starten: das MMO "New World". (amazon)

Modi werden gestrichen, Komfortfunktionen hinzugefügt

Um das mehrere Millionen Dollar teure Prestige-Projekt noch zu retten, werden die Amazon Game Studios nun drastische Maßnahmen ergreifen. So sollen in „absehbarer Zukunft“ zwei von drei Spielmodi entfernt werden, damit sich User und Entwickler vollends auf die verbleibende wettbewerbsorientierte Kern-Variante „Heart of Hives“ konzentrieren können. Darin treten die Teams gegen sogenannte Boss-Hives an. Wer diesen als erster drei Herzen entreißt, gewinnt.

Verbesserungen am Interface, Respawn-System, Matchmaking und der allgemeinen Leistung der verwendeten Lumberyard-Engine sollen die Spieler ebenso wieder anlocken wie neue Komfortfunktionen: Dazu gehören laut Amazon „ein Sprach-Chat, eine Aufgeben-Option, ein System, um mit AFK-Spielern umzugehen, die Matches kaputtmachen, ein erweitertes Ping-System und möglicherweise eine Art Minikarte“.

Ob die Maßnahmen fruchten und den Mega-Flop abwenden können, wird sich zeigen. Gleichzeitig dürfte die Verantwortlichen des nächsten Amazon-Projekts „New World“ gewarnt sein. Das Massively-Multiplayer-Online-Rollenspiel mit seiner ungewöhnlichen Mischung aus Pionier- und Fantasy-Szenario wurde bereits mehrfach verschoben und soll am 25. August starten.