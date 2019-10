Eichhörnchen sind geschickte Kletterer und scheuen auch nicht den Kontakt zu Menschen. (2018 Getty Images/Matt Cardy)

Wer hat denn behauptet, dass Naturdokumentationen immer bierernst aussehen müssen? „Erlebnis Erde: Die verrückte Welt der Hörnchen“, der neue Beitrag aus der beliebten ARD-Reihe am Montagabend, bringt zur besten Sendezeit Wissenswertes und Unterhaltsames zusammen. Und das liegt natürlich auch am Thema: Immerhin zählt die Hörnchen, also die Nagetierchen, von denen hierzulande natürlich die putzigen Kletterkünstler der Eichhörnchen besonders vertraut sind, zu den beliebtesten Tierarten der Welt. Was viele nicht wissen: Sie haben fast alle Lebensräume der Erde bevölkert und haben sich dabei auch an extreme Kälte oder starke Hitze angepasst. Manche Hörnchen-Arten können sogar „fliegen“. Was fast alle gemeinsam haben: Sie sind wirklich drollig anzusehen, spätestens dann, wenn sie ihre Backen aufblasen oder wie enthemmt durch Bäumwipfel toben.