Das Dschungelcamp kann man lieben oder hassen. In unserer Onlineredaktion sind beide Meinungen vertreten. (dpa / RTL)

Deshalb bin ich Dschungelcamp-Fan

Was wäre ein Jahresauftakt ohne „Ibes“? Richtig: Stinklangweilig. Aber zum Glück gibt es jetzt bereits die zwölfte Auflage von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“. Ganz klar: Ich bin ab dem 19. Januar am TV dabei, täglich und bis zum Ende - ohne dann am Ende zu sein.

Köstliche Selbstsuggestion

Der Titel der Sendung ist eine Lüge, okay. Stars hocken da nicht im Dschungelcamp, jedenfalls niemand, dem man ohne Zögern das Attribut Star zubilligen würde. Egal – man kann ja googeln, was für Typen es in den australischen Urwald verschlagen hat. Und siehe da: den einen oder anderen hat man doch mal in einer Umgebung gesehen, die irgendwas mit Medien oder Show zu tun hatte. Jo, für den Dschungel sind die allemal noch geeignet.

Michael Rabba, Online-Redakteur (Cora Sundmacher)

Und wie sehr diese Pseudo-Promis allesamt der Selbstsuggestion unterliegen, nicht pseudo sondern tatsächlich noch prominent zu sein - oder die Hoffnung haben, es durch ihre Teilnahme am Camp wieder zu werden! Allein darüber kann man sich schon herrlich beömmeln. Denn eines steht ja von vornherein fest: Niemals wird ein Dschungelcamp-Teilnehmer, und wird er auch Königin oder König, in irgendeiner Form wieder einen Prominenten-Status in diesem Land erlangen. Bekannt bei den Zuschauern mögen die Dschungel-Geprüften zwar am Ende der Show sein. Aber prominent zu sein bedeutet nicht nur, bekannt zu sein. Es bedeutet laut Duden auch, einen besonderen Rang einzunehmen. Tja, ihr Camper, Pech gehabt. Daraus wird nix.

Mitleid und Respekt. Immerhin

Umso intensiver ist das Vergnügen, diesen „Stars“ dabei zuzugucken, wie sie sich vorführen lassen. Dass die „Promis“ im Camp an ihre Ekelgrenze gebracht werden, ist dabei zwar auch noch ganz lustig anzusehen, aber gar nicht so wichtig. Klar freut es einen, wenn so ein abgehalfteter Ex-Ex-vielleicht-mal-halbwegs-irgendwas-Gewesener Maden schlucken oder in Tierabfällen baden muss. Dann schwankt man zwischen Mitleid und Respekt. Wer dann - aus welchem Gefühl heraus auch immer - noch für die Möchtegern-Tarzans und -Janes anruft, kann sich angesichts der kindlichen Freude der Camper über solche fernmündlichen Sympathiebekundungen im Sofa zurücklehnen mit dem guten Gefühl, viel Gutes getan zu haben. Außerdem: Zu wissen, dass man nie so tief sinken wird wie die RTL-Probanden, hellt die Stimmung gewaltig auf. Das ist gerade zum Jahresbeginn, in dieser dunklen, Depressionen fördernden Jahreszeit, nicht zu unterschätzen.

Und dann erst die gruppendynamischen Prozesse! Deshalb sollte die Sendung Pflichtprogramm für Psychologen und Psychiater sein. Die können da noch was lernen. Auch der psychologisch nicht vorgebildete Zuschauer bekommt lohnenswerte Einblicke in die Abgründe menschlicher Verhaltensweisen. Die Sendung eignet sich zudem bestens als Lehr- und Motivationsmaterial für Pubertierende: Sieh, wo du landest, wenn du nix gelernt hast.

Die Meta-Ebene zählt

Doch es ist vor allem die Meta-Ebene, die das Dschungelcamp zum Genuss macht. Genauer die Meta-Kommunikation, wenn Sonja Zietlow und Daniel Hartwig sich über das auslassen, was die da im Camp verbal so von sich geben. Ich gratuliere insgeheim den kongenialen Gagschreibern jedes Mal aufs Neue, wie sie das nicht minder kongeniale Moderatoren-Duo zur Höchstform auflaufen lassen.

Also: „Ibes“ zum Jahresbeginn, das ist ein intellektueller, ja feuilletonistischer Hochgenuss. Mit einem auch noch perfekten Ende, wenn sich der König oder die Königin richtig freut über diesen Titel. Sie glauben tatsächlich, er bedeutet was. Wunderbar, ganz wunderbar.

Dschungelcamp? Geschmacklos!

Das Dschungelcamp ist eklig. Ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass ich es mir nie angeschaut habe. Das ist vielleicht so etwas wie ein sozialer Reflex. Im Freundeskreis wird sogar manchmal Dschungelcamp-Rudelgucken veranstaltet. Aufmerksam zugucken kann dabei aber niemand, und das ist auch besser so.

Alice Echtermann, Online-Redakteurin (Charlotte Behr)

Wer sich ernsthaft gerne anschaut, wie sich Z-Promis Affenhirn reinschieben, sollte sich mal auf die Suche nach seinen eigenen grauen Zellen machen. Die vielzitierten Känguru-Hoden sind ja nicht einmal das widerlichste an den „Dschungelprüfungen“. Blut, Sperma, Kuhaugen, alles schon gesehen, beziehungsweise gegessen. Da überkommt einen beim Zuschauen wirklich der Brechreiz.

Ich unterteile Dschungelcamp-Fans immer gerne in zwei Lager. Die einen sind die „Ich-schaue-das-nur-wegen-der-witzigen-Moderation-und-psychologischen-Offenbarungen“-Typen. Die schauen einfach über die Schleim-Challenges hinweg und reden sich das Ganze auf einer pseudo-intellektuellen Ebene schön. Als wäre es eine Art Sozialstudie, zu der versehentlich nur Narzissten eingeladen wurden. Wen bitte interessieren die (totaaaal spontanen) Seelenbeichten der Teilnehmer, die ohnehin niemand kennt? Olivia Jones war in den vergangenen Jahren noch mit Abstand die interessanteste Person im Dschungel. Über Moppelchen Ailton haben sich sicher viele gefreut, wurden aber enttäuscht, weil er nicht so recht als Skandal-Lieferant taugen wollte. Von der aktuellen Besetzung kommt mir nur Natascha Ochsenknecht bekannt vor, aber die interessiert mich leider nicht. Sorry. Was macht die eigentlich beruflich?

Das Leiden der anderen fürs eigene Wohlgefühl

Da ist mir die zweite Gruppe der Dschungelcamp-Fans lieber. Diese Menschen sind wenigstens ehrlich: Sie wollen andere leiden sehen. Wollen sehen, wie sich jemand im Dreck wälzen muss, mit Kakerlaken in sämtlichen Körperöffnungen und am besten nur mit einem knappen Bikini bekleidet.

Schadenfreude ist das Grundprinzip dieser Sendung. Wer das leugnet, lügt sich in die Tasche. Jeder, der nur ein bisschen Empathie besitzt, sollte sich für das hämische Fernsehpublikum schämen, das sich jedes Jahr ein Opfer herauspickt. Diese arme Sau wird dann wieder und wieder, quasi jedes Mal, in die Prüfung gewählt. Dort stellt sie sich meistens doof an, bekommt keine Sterne, alle leiden, das Opfer fühlt sich mies und muss beim nächsten Mal doch wieder ran. Das ist die unterste Schublade menschlichen Verhaltens, auch Mobbing genannt.

Deshalb: Schaut gerne das Dschungelcamp. Aber ich hoffe, ihr schämt euch hinterher ein bisschen.