ProSieben stellt sich in der Dschungelcamp-Diskussion auf die Seite von RTL. Die 14. Staffel wird wieder von Daniel Hartwich und Sonja Zietlow moderiert. (RTL / Stefan Greg)

Die verheerenden Buschbrände in Australien erhitzen die Gemüter: Seit Tagen wird in TV-Deutschland diskutiert, ob RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ aus moralischen und sicherheitstechnischen Gründen absagen sollte. Sogar Politiker äußerten sich kritisch zu den Plänen des Kölner Senders, an der Ausstrahlung in diesen tragischen Zeiten festzuhalten.

Nun bekam RTL überraschend Unterstützung vom Konkurrenzsender ProSieben, der sich via Twitter äußerte: „Angemerkt. Wir schauen es nicht. Aber wir verstehen nicht, was es Australien helfen sollte, wenn RTL - so wie es der ein oder andere Politiker fordert - das Dschungelcamp absagt. Jeder kann selbst entscheiden, ob er es schauen mag. Und das ist gut so.“ Prompt reagierte RTL mit Dank - und einer kleinen Neckerei: „In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Danke für den Support. PS: Wir gucken 'The Masked Singer' auch nicht.“

RTL bestätigte bereits vor einigen Tagen, die 14. Staffel ausstrahlen zu wollen: „Wir verfolgen die dramatische Situation in Australien genau. Das Areal, auf dem das Dschungelcamp liegt, ist von den Buschbränden nicht betroffen. Es ist nahezu ausgeschlossen, dass die Brände das Gebiet des Dschungelcamps erreichen könnten“, so ein Sender-Sprecher. Und „IBES“-Moderatorin Sonja Zietlow schrieb bei Facebook: „Unsere australischen Kollegen sind mehr als dankbar, ihren Job bei 'IBES' nicht (auch noch) zu verlieren! Diese Arbeit sichert ihnen nicht nur im Januar gutes Einkommen. Hotels, aber auch Privatvermieter bitten ihre Gäste, NICHT zu stornieren, da gerade die Sommerzeit ihre Existenz sichert!“

Am heutigen Freitag geht's um 21.15 Uhr los - Teilnehmer der 14. Staffel sind unter anderem Daniela Büchner, Sonja Kirchberger und Sven Ottke.