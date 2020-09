Michael Wendler und Laura Müller werden gemeinsam an der 18. Staffel "Deutschland sucht den Superstar" teilnehmen. (2020 Getty Images/Joshua Sammer)

Dieses Promipaar scheint es nur noch im Doppelpack zu geben: Neben dem Schlagersänger Michael Wendler wird auch dessen Ehefrau Laura Müller in der kommenden Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen sein. Am vergangenen Samstag hatte die 20-Jährige dies in ihrer Instagram-Story verraten.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, auf das ganze Team, auf Dieter Bohlen natürlich. Und ja, ich sage nicht umsonst wir“, erklärte Müller darin. Sie fuhr fort: „Ich habe auch einen kleinen Job und fühle mich sehr geehrt und werde auch dieses Jahr dabei sein.“ Welche Funktion sie genau übernehmen werde, konnte Müller noch nicht verraten. Allerdings versprach sie ihren Fans, es bald bekanntzugeben.

Die Dreharbeiten zur kommenden 18. Staffel der Castingshow werden am heutigen Montag, 14. September, auf einem Schiff starten. Der 48-jährige Michael Wendler wird dabei neben der Sängerin Maite Kelly (40), dem Sänger Mike Singer (20) sowie Chef-Juror Dieter Bohlen (66) in der Jury sitzen. Erste Einblicke von Bord des Schiffes teilten Müller und Wendler am vergangenen Sonntag ebenfalls in ihren Instagram-Storys. Die Ausstrahlung der Sendung ist für Anfang 2021 geplant.