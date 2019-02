Der Kabarettist Dieter Nuhr muss sich bei "Wer weiß denn sowas XXL" ungewöhnlichen Herausforderungen stellen. (NDR/Morris Mac Matzen)

Es ist die Show, die ihre Gäste unter Garantie aufs Glatteis führt. Dafür steht die Fragen-Redaktion der ARD-Reihe „Wer weiß denn sowas“, die schon unter der Woche am Vorabend mit besonders abseitig gedachten Alltagsrätseln die Quizkandidaten in die Verzweiflung treibt. Wenn die Familienshow ab und an für eine lange Samstagabend-Variante ran darf, dann wird's in der Regel noch viel kurioser. Und so flattern diesmal auch gleich gefährliche Raubvögel durchs Studio. Kai Pflaume, sonst meist zurückhaltend im klassischen Zwirn, wirft sich bei „Wer weiß denn sowas XXL“ besonders „originell“ in Schale.

Beim Wettraten um die kurioseste Antwort auf Kann-man-eigentlich-gar-nicht-wissen-Fragen stehen sich diesmal - jeweils angeführt von den Team-Kapitänen Bernhard Hoëcker und Elton- TV- und Unterhaltungsprominente gegenüber. Darunter die Nachrichten-Experten Ingo Zamperoni und Ulrich Wickert sowie die Filmstars Alicia von Rittberg und Devid Striesow. Besonders gespannt sein darf man, wie sich Michael Mittermeier, das selbsternannte „Karate Kid der Standup-Comedy“ gegen den „Nuhr im Ersten“-Kabarettisten Dieter Nuhr schlägt.