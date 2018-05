Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Düster und brutal: „Shadow of the Tomb Raider“

Lara Croft reist in den Dschungel von Zentralamerika: In „Shadow of the Tomb Raider“ will die Action-Archäologin die Maya-Apokalypse verhindern. Erste Trailer und Anspiel-Erfahrungen zeichnen das Bild eines ungewohnt finsteren und brutalen Action-Adventures.