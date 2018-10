Thom Yorke - Suspiria - Music For The Luca Guadagnino Film (XL Recordings)

Wie das oft so ist bei Kultfilmen, scheiden sich auch an „Suspiria“ die Geister. Eine „dümmliche Mischung aus Horror und Okkultismus“ sei Dario Argentos Gruselschocker, urteilte 1977 das „Lexikon des Internationalen Films“; heute gilt der Film vielen aber als Meisterwerk des italienischen Giallo. Das liegt sicherlich nicht zuletzt am großartigen Soundtrack der italienischen Progrocker Goblin, deren Klänge einem auch nach Jahrzehnten noch das Blut in den Adern gefrieren lassen. Anlässlich eines „Suspiria“-Remakes steigt Thom Yorke nun in ihre Fußstapfen und liefert seinen eigenen grauenerregenden Soundtrack.

„Legendär“ sei die Musik von Goblin, erklärte der Radiohead-Frontmann, als Luca Guadagnino („Call My By Your Name“) beim Filmfestival von Venedig seine Neuverfilmung von „Suspiria“ vorstellte (startet in Deutschland am 15. November). „Ich dachte, sie wären verrückt, weil ich noch nie zuvor einen Soundtrack gemacht hatte“, erinnerte sich Yorke an die Anfrage des Regisseurs, die Musik zu seinem Film beizusteuern. Und tatsächlich: „Suspiria“ ist Yorkes erste Filmmusik. Radiohead-Kollege Jonny Greenwood ist da schon weitaus erfahrener, wurde zuletzt für „Der Seidene Faden“ gar für einen Oscar nominiert.

Radiohead-Frontmann Thom Yorke hat seinen ersten Filmsoundtrack geschrieben: "Suspiria - Music For The Luca Guadagnino Film" spielt virtuos auf der Klaviatur des Grauens. (Greg Williams)

Und so klingt Yorkes sperrig betiteltes Werk „Suspiria - Music For The Luca Guadagnino Film“ stellenweise auch kaum wie ein klassischer Soundtrack: Songs wie das betörend schöne „Suspirium“, das geheimnisvolle „Open Again“ und der fast schon tanzbare Track „Has Ended“ könnten sich so auch auf einem regulären Album von Yorke oder seiner Band finden.

Zwischen all diesen grandiosen Songs aber breitet sich das Grauen aus. Thom Yorke spielt virtuos auf der Klaviatur des Horrors. Man hört entrückte Chöre, düster angeschlagene Klavierakkorde und Synthies, die klingen wie ein besessenes Cembalo. Dazwischen immer wieder markerschütterndes Stöhnen und Wimmern, offenbar Klangschnipsel aus dem Film selbst. „I was making spells“, sagt Yorke über die Arbeit an der Musik, er habe Zaubersprüche erschaffen.