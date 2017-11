Vom Matschloch in den Graben: Ein ungeschicktes Pferd hat die Feuerwehr in Tangstedt (Kreis Pinneberg) am Sonntag auf Trab gehalten. Die Einsatzkräfte wurden gerufen, weil das Tier in einem Matschloch feststeckte, wie die Feuerwehr mitteilte. Noch während sie die Rettung des zwölfjährigen Wallachs "Sunny" vorbereiteten, konnte sich das Tier aus eigener Kraft befreien - nur um in die nächste missliche Lage zu geraten. Denn gerade als die Feuerwehr abrücken wollte, fiel "Sunny" in einen Graben, aus dem er nicht alleine herauskam. In Absprache mit einer Tierärztin zogen die Feuerwehrleute das Pferd mit Leinen und Muskelkraft heraus. Der Wallach wurde am Hinterlauf verletzt, die Tierärztin behandelte ihn. (dpa)