Das von Thomas Wagner gegründete Unternehmen Unister wurde mit Reise-Flügen an beliebte Urlaubsziele groß. (Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Thomas Wagner aus Leipzig hatte geschafft, wovon viele junge Unternehmensgründer nur träumen: Er brachte es mit dem Online-Reisevermittler Unister („Ab-in-den-Urlaub.de“, „fluege.de“) vom BWL-Studenten zum Internet-Millionär. Was viele lange nicht ahnen konnten: Nach Jahren fast ungebremsten Wachstums häuften sich bei dem von Wagner aufgebauten Firmengruppe die Probleme: Kunden liefen immer öfter wegen Service-Problemen und Ärgers über versteckte Kosten Sturm. Und dann ermittelte auch noch die Staatsanwaltschaft gegen den Self-Made-Millionär - wegen Steuerhinterziehung. Die neue ARD-Dokumentation „Die Story im Ersten: Der Absturz“ zeichnet Aufstieg und Fall eines Vorzeige-Unternehmers nach.

Das Tragische am einstigen Höhenflug des Reiseunternehmers: Auf dem Rückflug von einem missglückten Kreditgeschäft, das Wagner in höchsten Finanznöten in Italien einfädeln wollte, stürzte das Kleinflugzeug mit ihm an Bord ab - und er verstarb. Sein Firmenreich mit zuletzt 1.200 Mitarbeitern schlitterte in die Pleite und konnte in seiner früheren Form nicht mehr gerettet werden.