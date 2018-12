Helene Fischer soll laut "Forbes" im letzten Jahr 32 Millionen US-Dollar verdient haben. Eine britische Zeitung kann das kaum glauben. (Florian Ebener/Getty Images)

Ziemlich gemein war das schon. Nachdem Helene Fischer in der jüngsten „Forbes“-Liste der bestverdienenden Musikerinnen auf Platz acht und damit vor Britney Spears gelandet war, titelte der britische „Guardian“über die Sängerin: „Helene Fischer, Schlagersuperstar: Die reichste Sängerin, von der Sie nie gehört haben“. Wenigstens gestand die als renommiert geltende Zeitung ein, dass Fischers Liveshows zumindest „beeindruckend“ sind. Hierzulande haben sich bei ihren Tourneen Millionen davon überzeugt. Und sie werden auch dabei sein, wenn Helene Fischer am Ersten Weihnachtsfeiertag zu ihrer schon traditionellen eigenen TV-Show lädt.

5,9 Millionen Zuschauer waren es im vergangenen Jahr - bei einem erneut sehr starken Marktanteil von 19,3 Prozent beim Gesamtpublikum. Helene Fischers Potpourri aus unerwarteten Duetten, spektakulärer Körper- und Gesangskunst und Musical-Charme gilt seit seiner Erstausstrahlung 2013 als Institution im ZDF. Aufgenommen wurde die Show an zwei Tagen, Freitag, 7. Dezember, und Samstag, 8. Dezember, in Düsseldorf. Die Rheinhalle war natürlich jeweils restlos ausverkauft.

Die Show von "Schlagersuperstar" Helene Fischer am Ersten Weihnachtsfeiertag ist im Zweiten längst eine Institution. (Alexander Koerner/Getty Images)

Im Vorfeld des zu erwartenden Spektakels wird gerne ein Geheimnis daraus gemacht, welche Stars mit dem angeblich unbekannten „Schlagersuperstar“ denn gemeinsam auf der Bühne stehen werden. Ein sehr bekannter Name ist bereits gefallen: Eros Ramazotti! Der Italo-Liebling wird mit Helene Fischer den Song „Per Il Resto Tutto Bene“ aus seinem aktuellen Album „Vita Ce N'è“ im Duett zum Besten geben. Voll des Lobes über die in Krasnojarsk in Russland geborene Sängerin war der Italiener bereits: „Helene Fischer ist eine starke Persönlichkeit und für dieses Duett genau die Richtige.“

Neben Ramazotti werden auch „Despacito“-Sänger Luis Fonsi, Ben Zucker und Kerstin Ott für Weihnachts-Atmosphäre sorgen. Dazu gibt es in diesem Jahr sogar Hollywood-Glanz. Kiefer Sutherland ist nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Musiker erfolgreich. Ebenso sind die Auftritte von Maite Kelly, „DSDS“-Gewinner Luca Hänni, Magier Farid und von Paola Felix bestätigt. Nach langen Jahren musikalischer Abstinenz singt die 68-Jährige gemeinsam mit der Gastgeberin Helene Fischer ihren Evergreen „Blue Bayou“.