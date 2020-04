Der große Auftritt (von links nach rechts): Wilf (Billy Connolly), Jean Horton (Maggie Smith), Reggie (Tom Courtenay) und Cissy (Pauline Collins) singen im Quartett. (ARD Degeto / DCM)

Man lernt nie aus: Mit immerhin 72 Jahren wagte sich Hollywoodstar Dustin Hoffman erstmals hinter die Kamera. Er übernahm die Regie in der Komödie „Quartett - Ewig junge Leidenschaft“ (2012) über ein Altersheim für Opernsänger und -musiker. „Tränen in den Augen“ hatte Hoffman laut eigener Aussage, als er das Drehbuch las. Hier geht es nicht nur um Musik, sondern auch um das ganz, ganz große Gefühl; nicht nur auf, sondern eben vor allem abseits der Bühne. Das Erste wiederholt den amüsanten Film über einige in die Jahre gekommenen Operndiven nun zu später Stunde.

Den Abgang von den großen Bühnen haben sie allesamt hinter sich, jetzt widmen sich die gealterten Gesangstalente vor allem der Inszenierung ihrer Eitelkeiten. Etwa der einstige Meisterregisseur Cedric (Michael Gambon), der die übrigen Bewohner mit der äußerst akribischen Vorbereitung einer Verdi-Gala tyrannisiert. Oder die gefeierte Sopranistin Ann (Gwyneth Jones), die selbst beim Frühstück im Gemeinschaftsraum noch den Ton angeben muss.

Applaus! Jean (Maggie Smith) genießt ihre Ankunft im Seniorenheim. (ARD Degeto / DCM)

Kein unnötiges Drama

Das Leben in Beecham House geht seinen gewöhnlich außergewöhnlichen Gang - bis sich ein Neuzugang ankündigt: Jean Horton (Maggie Smith). Sie ist nicht nur eine der ganz Großen, sondern auch die Ex-Ehefrau von Reggie (Tom Courtenay). Der hat sich sein Leben in der Altersresidenz sehr komfortabel eingerichtet und ist ganz und gar nicht bereit, plötzlich wieder mit der Frau unter einem Dach zu wohnen, die ihm einst das Herz brach ...

Bei den Proben zur Verdi-Gala geht es hoch her - nicht zuletzt dank Wilfs (Billy Connolly, rechts) Einwürfen. (ARD Degeto / DCM)

In „Quartett - Ewig junge Leidenschaft“ wird das Alter meist eher als lästige Begleiterscheinung betrachtet denn als großes Drama. Zur reinen Lachnummer werden die Probleme, die die späten Jahre mit sich bringen, aber nicht: Wenn etwa die oftmals reizend zerstreute Cissy nicht nur ihren nächsten Termin vergessen hat, sondern auch nicht mehr so ganz sicher ist, in welchem Jahr sie sich gerade befindet; wenn Wilf seinen Dandy-Gehstock plötzlich tatsächlich braucht, weil ihn Schwindelattacken plagen, dann sind das unaufdringliche, aber nachdrückliche Erinnerungen an die Fragilität des Lebens.