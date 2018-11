Auf keinen anderen Exklusiv-Titel warten PS4-Besitzer mehr: "The Last of Us 2". (Naughty Dog / Sony)

Seit Veröffentlichung der ersten PlayStation im Jahr 1994 war Sony alljährlicher Gast bei der wichtigsten Spiele-Messe der Welt und hatte immer wieder Gaming-Geschichte geschrieben. Damit wird vorerst Schluss sein, denn zumindest für 2019 hat der Konzern der E3-Messe eine Absage erteilt: Sony wird zum ersten Mal seit 25 Jahren nicht auf der Show zugegen sein. Weder eine Präsenz auf dem „Show-Floor“ der Veranstaltung noch eine entsprechende Pressekonferenz stehen auf der Agenda. Auch ein alternatives Präsentations-Format während desselben Zeitraums - wie etwa Nintendos „Direct“ - ist angeblich nicht geplant. Stattdessen wolle man im kommenden Jahr an „neue und bekannte Wege“ denken, um „die Community“ zu fesseln.

Bereits 2017 hatte Sony in verschiedenen Investoren-Meetings angegeben, dass es während der folgende Jahre vergleichsweise ruhig um die Marke PlayStation würde - für eine auslaufende Konsolen-Generation durchaus nichts Unübliches. Gut möglich, dass man für die Zeit nach „The Last of Us 2“, „Days Gone“ und „Ghost of Tsushima“ noch keine neuen Exklusiv-Blockbuster für das System in petto hat und seine Kreativ-Ressourcen stattdessen für den PS4-Nachfolger bündeln will. Tatsächlich hat der Hersteller immer wieder durchblicken lassen, dass für das PS4-Endspiel vor allem die Drittanbieter eine Rolle spielen würden. Außerdem hat Sony bereits für seinen „Showcase“ auf der diesjährigen E3 Kritik einstecken müssen, schuld war der Mangel an echten Überraschungen.