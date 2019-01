Viscerals "Star Wars"-Spiel "Ragtag" wurde zugunsten eines Open-World-Games von EA Vancouver aufgegeben, doch auch dem wurde schließlich der Stecker gezogen. Bekommen "Krieg der Sterne"-Fans trotzdem noch in absehbarer Zeit ihr Singleplayer-Abenteuer? (Electronic Arts / Visceral Games)

Gerade erst wurde bekannt, dass die Entwicklung eines Open-World-Spiels im „Krieg der Sterne“-Kosmos durch Lizenzhalter Electronic Arts gestoppt wurde, jetzt hat sich der Hersteller selbst zur Sachlage geäußert: Dem Publisher zufolge arbeitet das zuständige Entwickler-Team in Vancouver noch immer an einem „Star Wars“-Projekt, die Einstellung des besagten Open-World-Spiels hat man allerdings nicht dementiert. Gut möglich also, dass sich die Aussage auf das vergleichsweise geradlinige Ersatz-Projekt bezieht, mit dessen Entwicklung man angeblich erst kürzlich begonnen hat.

Weiterhin lässt EA durchblicken, dass sich ein schon vor längerer Zeit angekündigtes „Star Wars“-Produkt unter Regie von „Titanfall“-Macher Respawn - namentlich „Jedi: Fallen Order“ - nach wie vor in der Produktions-Pipeline befände. Nicht unwahrscheinlich also, dass man den Titel zur „Star Wars Celebration 2019“ offiziell enthüllt. Immerhin hatte man die beiden letzten „Battlefront“-Teile ebenfalls zu diesem Termin präsentiert.

Tatsächlich sind Fans von George Lucas' Space Opera schon einigen Kummer gewöhnt: Neben dem Aus für Visceral und deren „Star Wars“-Projekt „Ragtag“ wurde schon vor Jahren „Stars Wars 1313“ von Lucas Arts und Activision aufgegeben. Der Grund: Der neue Rechte-Inhaber Disney war scheinbar nicht mit der düsteren Story des Action-Adventures einverstanden.