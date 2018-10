Bei den Fans nicht sonderlich beliebt: das Free-to-play- und Browser-Game "Command & Conquer "Tiberium Alliances". (Electronic Arts)

Mit „Dune 2“ und dem geistigen Nachfolger „Command & Conquer“ haben die Westwood-Studios vor vielen Jahren das moderne Echtzeit-Strategie-Genre begründet, doch inzwischen findet sich die Spiele-Gattung auf dem absteigenden Ast - ebenso wie die Marke „Command & Conquer“ selbst. Diesen Sommer hat Hersteller Electronic Arts zum ersten Mal seit sechs Jahren einen neuen Serien-Teil angekündigt, aber dabei handelte es sich - sehr zum Unmut der Community - lediglich um den Mobile-Titel „C&C Rivals“. Der erinnerte die Fans wohl an das wenig populäre Browser- und Free-to-play-Game „Tiberium Alliances“. Als letzter wirklich beliebter Serien-Teil gilt dagegen das vor zehn Jahren veröffentlichte „Alarmstufe Rot 3“. Produzent des Titels war Jim Vessella - und der hat sich nun in einem offenen Brief an die verstimmten Fans gewandt, um die erhitzten Gemüter abzukühlen.

In seinem Brief schreibt Vessella, dass man darüber nachdenke, die PC-Klassiker der Reihe anlässlich des 25-jährigen Jubiläums als Remaster-Versionen neu aufzulegen - mutmaßlich mit der verbesserten Benutzerführung von „Tiberium Wars“. Außerdem scheint ein komplett neuer „Command & Conquer“-Teil zumindest im Gespräch zu sein. Die Community reagierte überwiegend positiv auf Vessellas Vorstoß. Einige „C&C“-Anhänger äußerten sogar, neben verbesserter Grafik auch aufgemotzte Routinen für Wegfindung und Künstliche Intelligenz der Einheiten zu begrüßen.