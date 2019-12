Wham!s "Last Christmas" gibt's nun in hochauflösender Qualität. (YouTube)

Wenn das mal kein vorgezogenes Geschenk für alle Fans des ultimativen Weihnachtsklassikers von Wham! ist: „Last Christmas“ wurde optisch aufpoliert und ist seit dem 13. Dezember in hochauflösender 4K-Qualität zu bewundern. So scharf waren die 80-er selten!

Das scheinen auch die User so zu sehen. „Die Qualität ist so gut, dass es aussieht, als würden Leute im Jahr 2019 versuchen, sich wie in den 80-ern anzuziehen“, kommentiert einer. Und ein anderer staunt: „Wow! Ist das Leben so, wenn du keine Brille brauchst?“

George Michael (links) und Andrew Ridgeley bildeten zusammen das Popduo Wham!. Ihr 1984 veröffentlichte Song "Last Christmas" landet jedes Jahr aufs Neue in den Charts. (Fox Photos)

Seit dem Upload wurde der Clip bereits fast 2,4 Millionen mal bei YouTube aufgerufen. Und auch in den Single-Charts ist die Band des 2016 verstorbenen Sängers George Michael wie alle Jahre wieder mit „Last Christmas“ in den Top 10 vertreten.