Mit (Erfolgs-)Zahlen muss sich Ed Sheeran auskennen: Seine bisherigen drei Alben trugen die mathematischen Titel "+" (plus), "x" (multiply) und "÷" (divide). (Paul Kane/Getty Images)

Ein neuer Meilenstein im künstlerischen Schaffen von Ed Sheeran: Die Titel des britischen Musik-Megastars wurden bislang eine Milliarde Mal in Deutschland gestreamt. Der Musiker hat es als erster Künstler hierzulande vollbracht, diese magische Grenze zu durchbrechen. Auf den nachfolgenden Plätzen wird es dann eher Rap-lastig: Kollegah, Eminem, Drake und Bonez MC bekleiden die Ränge zwei bis fünf.

Der 27-jährige Sheeran steht bei Warner Music unter Vertrag und positioniert sich aktuell auch an der Spitze in der Kategorie „meistgestreamter Song“: Sein Mega-Hit „Shape of You“ wurde bislang 170 Millionen mal gestreamt. Bernd Dopp, seines Zeichens Chairman und CEO von Warner Music Central Europe, zeigt sich begeistert von seinem Schützling: „Es ist uns eine Ehre und ein Privileg, Eds unaufhaltsamen Aufstieg zum globalen Superstar begleiten und unterstützen zu dürfen. Wir gratulieren Ed zu seinem erneuten Rekord.“

Erfolgsgarant Ed Sheeran: Sein zweites Album "x" verkaufte sich weltweit rekordverdächtige 14 Millionen mal. Auch mit seiner aktuellen Platte feiert er große Charterfolge. (Phil Walter/Getty Images)

Ermittelt wurden die Daten von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie. Sheeran ist zudem der einzige Musiker, der mit zwei Titeln gleichzeitig auf Platz eins und zwei einstieg, wie Dr. Mathias Giloth, Geschäftsführer von GfK Entertainment bekundet. Dieses Kunststück gelang dem sympathischen Rotschopf mit seinen Hits „Shape Of You“ und „Castle On The Hill“. Bereits am Donnerstagabend könnte Ed Sheeran schon den nächsten Triumph in Deutschland feiern: Als einziger internationaler Act ist er beim Musikpreis Echo viermal nominiert. Sowohl mit „Shape Of You“ und „Perfect“ könnte er die begehrte Trophäe in der Kategorie „Hit des Jahres“ ergattern. Der Sender VOX überträgt den Echo-Abend live ab 20.15 Uhr.