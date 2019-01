Die Sängerin Paenda aus der Steiermark wird für Österreich am "Eurovision Song Contest" teilnehmen. (ORF/Thomas Ramstorfer)

Österreich hat sich entschieden: Paenda wird für die Nation beim diesjährigen „Eurovision Song Contest“ in Israel im Mai antreten, verkündete der ORF. „Der Song Contest baut Brücken, die unterschiedliche Kulturen und Religionen für eine Weile verbinden. Jetzt darf ich für Österreich dabei sein und bin überwältigt“, schwärmt die Musikerin laut der offiziellen Seite der Veranstaltung. „Es bedeutet mit sehr viel, ein Teil dieser Botschaft an die Welt zu sein“, erklärt Paenda, die mit bürgerlichem Namen Gabriela Horn heißt.

Die Fernsehbühne ist kein Neuland für sie, denn die 31-Jährige aus der Steiermark nahm bereits bei der deutschen Show „Popstars“ teil. Mit ihrem Song „Limits“ möchte sie nun an den Vorjahreserfolg von César Sampson anschließen oder ihn gar übertrumpfen. Er belegte in Lissabon Platz drei. Die beiden Halbfinale des diesjährigen ESC finden am 14. Und 16. Mai statt, das Finale ist schließlich am Samstag, 18. Mai, zu sehen.

Am Samstag, 18. Mai, findet der "Eurovision Song Contest" in Tel Aviv statt. (ORF/Thomas Ramstorfer)

„Mit Paenda setzen wir in Tel Aviv ein ausdrucksstarkes Zeichen für das moderne, kraftvolle Musikland Österreich“, unterstreicht die ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner laut dem Sender. Weiterhin betont sie, Paenda sei „eine herausragend vielseitige Künstlerin und Frau, die die Songs, die sie eindrücklich singt und interpretiert, nicht nur selbst komponiert und textet, sondern auch produziert - also ihre Kunst zu 100 Prozent lebt“.