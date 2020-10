Gruseln durch die Halloween-Nacht: Annemarie Carpendale präsentiert erneut 44 geheimnisvolle Momente, die für Gänsehaut sorgen sollen. (ProSieben / Martin Saumweber)

In der „Nacht der Geister“ geht es seit den 1990er-Jahren auch hierzulande ausnehmend gruselig zu. So schwappten die Halloween-Bräuche in US-amerikanischer Ausprägung längst über den Kontinent - mit ausgehöhlten Kürbislaternen, Horrormasken und möglichst schauderhaften Verkleidungen. ProSieben springt in der Nacht vom 31. Oktober auf den Zug des vermeintlichen Grauens auf.

Moderatorin Annemarie Carpendale präsentiert in ihrer Countdown-Show unter der Überschrift „Die 44 geheimnisvollsten Gänsehautgeschichten“ unter anderem sehr fragwürdige unheimliche Vorkommnisse, die aber tatsächlich passiert sein sollen. So wirft beispielsweise eine einzelne Hand in Peru Fragen auf. Einige vermuten, sie könnte von einem Alien stammen. Außerdem liegt ein schauderhaftes Ereignis über dem russischen Ural-Gebirge. Beim Unglück am Djatlow-Pass sind 1959 neun Ski-Wanderer ums Leben gekommen. In Eiseskälte wurden sie damals nur leicht bekleidet und barfuß gefunden. Spätere Untersuchungen in der ehemaligen Sowjetunion ergaben, dass die Kleidungsstücke der Verunglückten radioaktiv kontaminiert sein sollen.

Annemarie Carpendale lässt's in der Halloween-Nacht gruseln. Doch wo ist eigentlich ihre Schock-Verkleidung? (ProSieben / Martin Ehleben)

Im Anschluss an die Countdownshow wird aus Grusel endgültig Horror. ProSieben zeigt ab 23.15 Uhr das Remake von 2009 des Schocker-Klassikers „Freitag, der 13.“. Der deutsche Regisseur Marcus Nispel entsendet die jugendlichen Freunde Whitney (Amanda Righetti), Clay (Jared Padalecki), Mike (Nick Mennell), Jenna (Danielle Panabaker) und Trent (Travis Van Winkle) in das abgelegene Camp Crystal Lake. Doch dort in der Einsamkeit erwartet sie ein mysteriöser Mann (Derek Mears) mit Eishockeymaske und Machete. Schließlich folgt ab 1.05 Uhr noch eine weitere Schlachtplatte. Im fünften Teil der sehr blutigen „Saw“-Reihe finden sich erneut einige Opfer in einer typischen wie mörderischen Jigsaw-Versuchsanordnung wieder.