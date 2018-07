Düstere Zeiten: Beide großen christlichen Kirchen in Bremen haben im vergangenen Jahr zusammen etwa 660.000 Mitglieder verloren. (Friso Gentsch/dpa)

Die Kirchen in Deutschland verlieren weiter Mitglieder. Vor allem der Sterbeüberschuss sorgt dafür, dass die Zahl der evangelischen und katholischen Christen in der Bundesrepublik zurückgeht. Das gilt auch für Bremen. Aber immer noch gehört mehr als eine Viertelmillion Bremer einer der beiden großen Kirchen an.

Diese Zahlen werden nicht so bleiben, wenn die Kirchen nicht aktiver versuchen, das Steuer herumzureißen. Noch sind sie gefragte Partner im gesellschaftlichen Diskurs, etwa wenn es um Flüchtlinge und Menschenrechte oder Fragen von Leben und Tod geht. Damit das künftig so bleiben kann, müssen die Kirchen stärker als bisher wieder anfangen, von ihrer Kernbotschaft zu sprechen.

Sie müssen in aller Öffentlichkeit dazu einladen, sich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen, und zwar mit einer Perspektive, bei der am Ende die Möglichkeit eines Kircheneintritts steht. Denn es wäre fatal, würde die Stimme der Kirche in der Öffentlichkeit nur deswegen verstummen, weil ihr allmählich die Mitglieder wegsterben und mit den dadurch wegbrechenden Kirchensteuern viele kirchliche Angebote wegfallen müssten.