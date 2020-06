Lebenslinien: Ich schneid's mir von der Seele - Mo. 06.07. - BR: 22.00 Uhr Lebenslinien: Ich schneid's mir von der Seele - Andreas Kuhnlein, Holzbildhauer

Ein authentisches bayerisches Urgestein

Hans Czerny

Seine Menschenskulpturen schneidet er nicht mit dem Schnitzmesser und dem Holzbeitel, sondern mit der Motorsäge. So werden sie rau und ruppig wie das Leben. In seiner oberbayerischen Heimat mischt sich Andreas Kuhnlein aber auch in das politische Leben ein und geigt den Großen seine Meinung.