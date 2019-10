Inzwischen steht sie seit fast 40 Jahren auf der Bühne, nun ist es offenbar an der Zeit für ein großes Statement: "50 ist das neue 25", heißt es im Titel von Nicoles neuem Album. (Warner)

Die Welt ist ganz schön kompliziert geworden: 40 ist das neue 30, Sitzen ist das neue Rauchen, „Orange is the new Black“ und jetzt auch noch: „50 ist das neue 25“. Behauptet zumindest Nicole in der Single ihres gleichnamigen neuen Albums. Den Beweis dafür bleibt die 54-Jährige allerdings schuldig - weder der Song noch das Album versprühen besonders viel jugendliche Energie. Auch prominente Unterstützer wie Heinz Rudolf Kunze oder die Gebrüder Giorgio und Martin Koppehele alias Lichtmond, die als Texter, Songwriter und Produzenten dabei waren, können daran nicht viel ändern.

Vielleicht aber sind sie hier auch gar nicht die hilflosen Helfer, sondern die wahren Schuldigen. Denn an Nicoles Gesang selbst ist wenig auszusetzen. Das Handwerk ist gelernt, die Stimme der einstigen ESC-Heldin („Ein bisschen Frieden“, 1982) kraftvoll, wo sie es sein soll. Es ist der Rest, der ernüchtert, vor allem durch seine enorme Schlichtheit. Platteste Plattitüden wie „Ich vermiss' dich so sehr, so wie die Wüste den Regen“ („Bis ans Ende dieser Welt“) werden ebenso platt vertont; in diesem Fall mit spanischen Schmalzgitarrenklängen und Streichern, sonst könnte der Hörer ja verpassen, dass es sich um eine Liebesballade handelt.

Selbstbewusst und handwerklich einwandfrei trägt Nicole mit "50 ist das neue 25" ein Album vor, dem es inhaltlich aber leider etwas an Sinn und Substanz fehlt. (Nikolaj Georgiew)

Wenn „Mein lieber Mann“ mit Oldschool-Rock'n'Roll-Klängen spielt, dann stammt das Frauenbild des Songs ebenfalls aus den 50-ern: Hier sitzt das Frauchen gelangweilt daheim, weil Männer immer so viel arbeiten muss, aber am Ende stürzt sie die Haushaltskasse und traut sich ganz alleine nach Athen, jawoll. Und wenn man ein bisschen Tiefgang und Spiritualität signalisieren will wie in „Goodbye Hollywood“, dann gibt es nichts Besseres als eine Ethno-Flöte im Intro.

Auster sucht Buch

Zur Abwechslung, aber nicht zum Glück, findet sich auf dem Album aber immer wieder auch das komplette Gegenteil: Zeilen wie „Mein Schmerz ist mir wirklich gar nichts schuldig geblieben, doch ihn weiter zu pflegen wäre stark übertrieben“ („Ich bin gerne am Leben“) sind nun wirklich nicht naheliegend, sondern rutschen gut gelaunt ins Sinnlose ab.

Gänzlich gaga wird es in „Alle Menschen sind besonders“, wenn Nicole ihrem Liebsten bescheinigt, er sei „wie ein Buch, unendlich offen, und kein Windstoß schlägt es zu“; sie selbst hingegen sei „treu wie eine Auster“. Dazu vervollständigen zur Klimax der Liebesballade Marschtrommeln den Sound. Die ganz große Emotion kommt dabei trotzdem nicht auf. Vielleicht deshalb, weil man noch zu beschäftigt ist mit der Frage, ob nun „Auster sucht Buch“ das neue „Fisch sucht Fahrrad“ sein soll.