Dream Theater - Distance Over Time (InsideOutMusic)

Das Album „The Astonishing“ (2016) machte seinem Namen alle Ehre: Das letzte Dream-Theater-Werk setzte musikalisch wie inhaltlich auf überwältigende Größe und Opulenz. Es überschritt aber auch Grenzen und wurde von vielen als ein Unterfangen bewertet, das allzu sehr nach Superlativen strebt und dabei die Tugenden die Metiers aus den Augen verliert. „Distance Over Time“, das vierzehnte Album der Prog-Metal-Giganten, wirkt im direkten Vergleich dazu fast schon wie eine Wiedergutmachung.

Für vier Monate ging es hinaus aufs Land in die idyllischen Catskill Mountains im US-Bundesstaat New York. Die fünf Musiker musizierten und lebten gemeinsam, es wurde gearbeitet, gegrillt, gebrütet und gelacht. Der Lohn dafür ist ein Album, dass im Gegensatz zu mancher früheren Dream-Theater-Veröffentlichung alles andere als steril klingt.

Dream Theater bleiben ihrer Prog-Metal-Tradition treu, liefern mit "Distance Over Time" aber dennoch ein recht bodenständiges Album - zumindest für ihre Verhältnisse. (Mark Maryanovich)

Kein neuer Höhenflug - zum Glück

„Distance Over Time“ atmet, lebt und besitzt viel von den grundmusikalischen Nährstoffen, an welchen es in der heutigen Zeit so vielen Produktionen mangelt. Das spürt man etwa in dem warmen Piano-Intro von „Out Of Reach“ und in der Verschmitztheit des Stückes „Barstool Warrior“, das an die traditionellen Prog-Ansätze von Genesis oder Marrilion erinnert. An anderer Stelle punkten Dream Theater dann aber auch mit enormer Zugänglichkeit („Untethered Angel“) und einem einnehmenden Classic-Rock-Groove (im Bonussong „Viper King“).

Es gibt auf „Distance Over Time“ keinen Song mehr, der die Zehn-Minuten-Schallmauer durchbricht, keine außer Kontrolle geratenen Instrumentalorgien, keine konzeptionell aneinanderklebenden Mammutstücke. Das heißt aber auch nicht, dass die Frickelfraktion unter den Fans zu kurz kommt. In Stücken wie etwa „S2N“ gibt es auch für sie einiges zu entdecken. Ein besonderes Lob gebührt diesmal Schlagzeuger Mike Mangini, der sich über die gesamte Strecke als technisch versierter, omnipräsenter Musiker im Stile eines Neil Peart (Rush) präsentiert. Er setzt mit seinem Spiel das Sahnehäubchen auf ein sehr gelungenes Dream-Theater-Album. Mit „Distance Over Time“ strebt die Band ausnahmsweise mal nicht nach neuen, nie dagewesesenen Höhen, aber genau deshalb ist die Musik auf dieser Platte auch so gut.

Dream Theater auf Tour

15.06. Oberhausen, Turbinenhalle

20.07. Mainz, Zitadelle

21.07. Winterbach, Zeltspektakel