Anreize zu setzen, heißt auch: Parkplätze freihalten oder Busspuren öffnen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Lassen Sie mich durch – ich steh’ unter Strom: Mit dieser ­Einstellung fährt derzeit so manch Halter eines E-Autos vor. Denn wer eins hat, der ­genießt nicht nur finanziell ­Vorteile. Auch nicht zu verachtende ­S­onderrechte sind ­inklusive.

Zugegeben, 194.163 reine Elektro­autos auf deutschen Straßen, das ist beileibe nicht die siebenstellige Summe, von der Politiker und Automobilindustrie seit Jahren träumen. Aber immerhin, die Anzahl elektrischer Pkw hat sich im vergangenen Jahr verdreifacht.

Zielmarke realistisch

„Die E-Mobilität ist in der Mitte der mobilen Gesellschaft angekommen“, sagt Richard Damm, Präsident ­des Kraftfahrtbundesamts (KBA). Mittlerweile sei er positiv gestimmt. Das wachsende Angebot, verlässliche Technologien und erste positive Erfahrungen rückten die längst nach unten korrigierte Zielmarke in greifbare Nähe. Sieben bis zehn ­Millionen E-Autos? Nun ja, bis 2030 sei dafür genug Zeit.

Recht könnte er haben. Der durchschnittliche Pkw auf deutschen Straßen hat schließlich neuneinhalb Jahre auf dem Buckel – die automobile Alterspyramide samt üblichem demografischen Effekt sollte das richten. Zudem haben weder der Shutdown noch der Jahreswechsel den Trend gebrochen. Vielmehr hat das KBA im Januar bereits 16.315 weitere Stromer registriert.

Kaufanreize vonnöten

Damit ist die zumindest kosmetisch wertvolle Marke von 200.000 E-Autos geknackt. Nichtsdestotrotz, Kaufanreize sind nach wie vor von­nöten. Diese Ansicht bekräftigt das Führungsduo der Grünen. Denn klar, Annalena Baerbocks und Robert Habecks jüngst ins Spiel gebrachte Idee einer „transatlantischen Allianz für Klimaneutralität“ klingt so gut wie schön. Um sie wahr zu machen, braucht es jedoch weiterhin die Einsicht eines jeden Verkehrs­teilnehmers.

Umweltfreundlicher unterwegs als im E-Auto? Diesen Anspruch erfüllt eben – neben dem Fahrrad und den Füßen – nur das Verkehrs­mittel Reisebus. Ausschlaggebend seien eine Reihe an Faktoren, erläutert der Herausgeber dieser Rangliste, der Bundesverband Deutscher Omni­busunternehmer. Dazu gehören Schäden an Gebäuden, Mängel an der Infrastruktur, gesundheitliche Beeinträchtigungen, Ernteausfälle und Verkehrslärm.

Sonderrechte inbegriffen

Gründe genug also, um zumindest im Segment der Kleinen zum Stromer zu ­greifen – schließlich genießt dessen Fahrer eine Menge Vorzüge. Der erste schlägt direkt an der Kasse des Auto­hauses zu Buche. Bundesregierung und Hersteller bezuschussen den Kauf mit derzeit bis zu 9000 Euro. Das macht manchen Kleinwagen unter dem Strich günstiger als einen vergleich­baren Verbrenner.

Beispiel Corsa 1.2 Automatik. Als Benziner steht der Opel für 23.700 Euro in der Preisliste; der E-Corsa ist nach Abzug des Umweltbonus für 20.420 Euro zu haben. Noch deutlicher fielen die Unterschiede nach achtjähriger Nutzung aus. Der E-Antrieb käme in der Gesamtbetrachtung sogar um 7000 Euro günstiger daher, rechnet Markus Emmert vom Bundesverband E-Mobilität (BEM) vor. Nicht zuletzt deshalb sind nahezu ein Drittel der 2020 zugelassenen Kleinwagen rein elektrischer Art, bilanziert das KBA – in Ziffern: 29,9 Prozent.

Ist ein Ladepunkt gefunden, gestaltet sich das Nachtanken zumeist kinderleicht. (Fabian Wilking)

Welcher Hersteller aber bietet überhaupt noch eine Alternative? Nun ja, kaum einer. Hyundai mit dem i10, gut – dazu der Konzernbruder Kia Picanto. Aus japanischer Fertigung ergänzen Toyotas Aygo und Mitsubishis Space Star das koreanische Duo. Frankreich zieht mit Citröen C1 und Renault Twingo mit – das war’s im Großen und Ganzen, was die verbrennenden Stadtflitzer angeht. „Nach wie vor gibt es allerdings genug Singles, Paare und Kleinfamilien, die sich nicht mehr als einen Kleinwagen leisten können oder wollen“, sagt Jörg Machalitzky, Sprecher bei Mitsubishi, „aber dennoch auch längere Strecken ohne Ladepause fahren möchten.“

Der klassische Pendler brauche diese Reichweiten nicht, schreibt derweil der Allgemeine Deutsche Automobil-­Club (ADAC). Rund ein Drittel fährt zwischen zehn und 20 Kilometer zum Arbeits- oder Ausbildungsplatz. Den Weg in den Feierabend eingerechnet, reicht ein kleiner Stromer also absolut aus, um durch den Tag zu kommen.

Staat zahlt für Wallbox

Um allen die Möglichkeit zu geben, über Nacht aufzuladen, hat der Staat im Herbst neue Finanzmittel bereitgestellt. Mit 900 Euro unterstützt der Bund die Installation einer heimischen Wallbox – die Nachfrage ist groß. 130.000 Anträge bis Ende des vergangenen Jahres, bei einem Budget von 200 Millionen Euro: Für rund 90.000 private Ladepunkte reicht das Geld derzeit noch.

Da kommt eine kürzlich in Kraft getretene Gesetzesnovelle gerade recht. War es in Hausgemeinschaften zuweilen schwierig, Wallboxen zu installieren, hat der Gesetzgeber die Formalitäten deutlich vereinfacht. „Jeder Wohnungseigentümer kann die Genehmigung für den Einbau einer Ladevorrichtung in der Tiefgarage oder auf seinem Parkplatz auf dem Gelände der Wohnanlage verlangen“, erläutert der ADAC. Die Wohnungseigentümergemeinschaft könne fortan nur noch die Art der Baumaßnahme mitbestimmen.

Sparen trotz Öko-Stroms

Dass sich der eigene Ladepunkt trotz vieler kostenloser Säulen – etwa bei schwedischen Möbelhäusern oder dem Arbeitgeber – lohnt, rechnet der bremische Energieversorger SWB vor: Im Tarif Proklima kostet eine Kilowattstunde derzeit 28,08 Cent. Den durchschnittlichen Verbrauch eines E-Autos von 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometern zugrunde gelegt, ergibt das 4,21 Euro.

Volkswagens E-Golf liegt ein wenig darunter, zieht 12,7 Kilowattstunden, Teslas Model S mit 18,5 Kilowattstunden ein wenig mehr. Während das Interesse am kalifornischen Premiummodell jedoch zurückhaltend steigt (laut KBA plus 55,9 Prozent an Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahr), räumen sie in Wolfsburg ab.

Ungleichbehandlung kritisiert

­„Arroganz gehört der Vergangenheit an“ – mit diesen Worten läutete der Vorstandsvorsitzende Herbert Diess 2016 die radikale E-Wende ein. Dabei ist ein gesundes Selbstbewusstsein durchaus angemessen. Denn siehe da, die ID-Serie legt sukzessive zu. Die satte Absatzsteigerung von 609,6 Prozent im elektrifizierten und elektrischen Segment macht Mut. Vergleichbare Zahlen liefert ansonsten lediglich Konzerntochter Audi (plus 607,9 Prozent) ab, wohlgemerkt ein paar Klassen höher.

Ein wesentlicher Streitpunkt bleiben die bis 2025 festgesetzten steuerlichen Vorzüge für die Hybriden. Wer auf den Stecker verzichtet, geht leer aus. Für einen Plug-in mit mindestens 60 Kilometern reinelektrischer Reichweite gibt es hingegen bis zu 6750 Euro. „Es wäre dringend erforderlich, stärker zwischen reinen E-Fahrzeugen und ­Hybriden zu differenzieren“, sagt ­Emmert vom BEM und spielt damit vor allem auf die Steuervergünstigungen im laufenden Betrieb an: E-Fahrer zahlen zehn Jahre lang keine Kfz-Steuer. Während ein E-Dienstwagen bis zu einem Bruttolistenpreis von 40.000 Euro allerdings mit monatlich 0,25 Prozent besteuert wird, sind es bei einem Plug-in 0,5 Prozent – und das mit oft geringen Einsparungen, sobald es in den Mischbetrieb geht.

Missbrauch ausmerzen

Die zudem oft aufkeimende Kritik: Kaum ein Halter eines Plug-ins lade ihn wirklich. „Sinnvoll wäre es daher, den elektrischen Fahranteil in der Werkstatt oder bei einer Prüforganisation auslesen zu lassen“, sagt Katrin van Randenborgh vom ADAC. Diese Bescheinigung stelle dann die Grundlage, um auch im Folgejahr den vollen steuerlichen Vorteil zu nutzen.

Ein letzter, nicht zu unterschätzender Streitpunkt ist die Parkdauer an öffentlichen Ladesäulen. Keine bundeseinheitliche Regelung, keine verbindliche Beschilderung, sprich Rechtssicherheit – wer durch die Stadt geht, sieht schnell, dass dies immer wieder mal für Unmut sorgt.

Aufwind für die autofreie City

„Das Elektromobilitätsgesetz von 2015 sieht vor, dass Kommunen Elektroautos beim Parken und beim Nutzen beschränkter Straßen oder Wege bevorrechtigen können“, erläutert der Verkehrsrechtler Tobias Goldkamp. Kurzum, die Basis für weitere Anreize ist gelegt. „Ein typisches Beispiel ist auch, dass Elektroautos mitunter die Busspur nutzen können.“

Bei allem Aufwind, den die stromlinienförmigen und futuristisch surrenden Elektroautos derzeit erleben, gilt es also weiterhin, die Möglichkeiten auszuloten. Der Shutdown bietet dazu alle Chancen. Aber wer weiß, ob die Innenstädte danach nicht ohnehin so ausgeblutet sind, dass die Diskussionen um autofreie Zonen längst hinfällig sind.

Weitere Informationen

Unter Stromern: Bremen im Mittelfeld

Insgesamt zählte das Kraftfahrtbundesamt (KBA) im vergangenen Jahr 394.940 Neuzulassungen von Autos mit elektrifiziertem oder elektrischem Antrieb. Damit fahren 13,5 Prozent aller zugelassenen Pkw batterieelektrisch, als Plug-in-Hybrid oder mit Wasserstoff. Mit besonders hohen ­Anteilen punkten die Bundesländer Schleswig-Holstein, Berlin und Baden-Württemberg (jeweils mehr als 16 Prozent). Niedersachsen verpasst die Marke mit 15,8 Prozent knapp, Bremen kommt auf 14,6 Prozent, die rote Laterne trägt Sachsen-­Anhalt mit 8,8 Prozent.