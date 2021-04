Marie (Catherine Bode) bleibt hart: Sie will nicht mit dem gemeinsamen Baby zu Georg (Thomas Unger) ziehen. (ARD Degeto / Westside Film / Arvid Uhlig)

Die etwas herbe Familiensaga zwischen den Leitners und den Hubers, beides Bergbauernfamilien im schönsten Oberallgäu, ist zweifellos eine Never Ending Story, wie sich im siebten Film der Freitagsreihe „Daheim in den Bergen“ mit dem Titel „Brüder“ (Regie: Markus Imboden) erweist. Seit 2018 wird die Reihe, die prachtvolle Landschaften mit Familiengeschichten vermengt, im Ersten gezeigt.

Schwer haben die Leitner-Brüder Georg und Florian (Thomas Unger, Matthi Faust) am umstrittenen Erbe ihres tödlich verunglückten Vaters zu tragen. Georg, der Ältere, sieht sich als rechtmäßiger Alleinerbe und möchte aus dem schon in der Vergangenheit von ihm betreuten Hof ein Hotel mit Restaurant und Reiterhof machen. Doch Florian, der sich darob benachteiligt sieht, wehrt sich eminent. Auch Marie Huber (Catherine Bode), die Tochter des Nachbarbauern, macht Georg das Leben schwer: Ein zäher Kampf ums Sorgerecht der gemeinsamen kleinen Tochter beginnt.

Der Kampf zwischen den Hubers und den Leitners dauert auch im neuen Film der Reihe "Daheim in den Bergen" an. Von links: Florian Leitner (Matthi Faust), dessen Vater Karl (Christoph M. Ohrt) und Bruder Georg (Thomas Unger). Die Schwestern Lisa (Theresa Scholze, links) und Marie Huber (Catherine Bode) möchten vorerst ihre Selbstständigkeit bewahren. (ARD Degeto / Westside Film / Arvid Uhlig)

Arg anstrengende Gender Diversity auf dem Bergbauerhof

Marie hat sich zwar auf eine Liebesnacht im Heu mit dem armen, in Scheidung lebenden Georg eingelassen, doch das Sorgerecht für die kleine Fritzi will sie ganz alleine für sich. Aber auch sonst wehrt die Jung-Käserin von der Alm auf jede erdenkliche Weise alle weiteren Annäherungsversuche des armen Georg ab.

Gäste aus Syrien auf dem Leitner-Hof: Karl Leitner (Christoph M. Ohrt) stellt der Enkelin Mila (Nadja Sabersky) die Brüder Abed (Mohsen Al Ramadan, links) und Mohammed (Mouaataz Al Ramadan) vor. (ARD Degeto / Westside Film / Arvid Uhlig)

Es droht ein weiterer Rechtsstreit - an eben sollchen herrscht bereits bislang kein Mangel. Der Bergbauern-Erbstreit schwelt, und Lisa ((Theresa Scholze), Maries in die Heimat zurückgekehrte Schwester, droht gar der Lizenzentzug als Anwältin, weil sie beim aufrechten Kampf um den alternativen örtlichen Kulturbahnhof angeblich die Geheimnisse der gegnerischen Investoren für sich verwendet hat.

Aus dem etwas anderen Heimatfilm, der mal nicht in Friede-Freude-Eierkuchen samt Happy-End machen will, wird so ein Sozialdrama, das sich zu großen Teilen in seinen Motiven wiederholt. Obwohl Markus Imboden, der Regisseur, mit Allgäuer Bergpanoramen und dezentem Ziehharmonika-Score immer wieder Pausen setzt, ergreift einen doch unwillkürlich die Sehnsucht nach einem saftigen Ganghofer- oder wenigstens Bergdoktor-Milieu. Alleine, wie sich Christoph M. Orth als spät geouteter leiblicher Vater Florian Leitners um zwei syrische Flüchtlingsjungen kümmert, hat Lockerheit und natürlichen Charme. Eine wohltuend glaubhafte Sozialarbeiter-Episode in einer ansonsten arg anstrengenden familiären Gemengelage. Die achte Folge der Reihe, „Die Bienenkönigin“, sendet das Erste am Freitag, 16. April, 20.15 Uhr.