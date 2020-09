Alt und Jung versuchen es diesmal gemeinsam. Mit dabei sind Yin Yang (Jet Li), Thorn (Glen Powell), Smilee (Kellan Lutz), Camilla (Ronda Rousey), Mars (Victor Ortiz), Galgo (Antonio Banderas), Trench (Arnold Schwarzenegger), Gunnar Jensen (Dolph Lundgren), Doc (Wesley Snipes), Toll Road (Randy Couture), Barney Ross (Sylvester Stallone) und Lee Christmas (Jason Statham). (TVNOW / © 2014 Ex3 Productions, Inc.)

Natürlich knallt es. Seltener als man angenommen hätte. Und auch nicht ganz so spektakulär wie in den beiden Vorgängerfilmen. Aber ... es knallt. Womit die wesentlichste Erwartung an „The Expendables 3“ (2014) erfüllt wäre. Und doch muss der dritte Teil der losen Actionreihe mit 80er-Jahre-Starbesetzung als der schwächste gelten. Was eine ganze Reihe von Gründen hat. VOX wiederholt den Actioner zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr und schließt die zweistündige Dokumentation „Die Sylvester Stallone Story“ (22.35 Uhr) an. Nach dem Actionabenteuer gibt es einen Helden ganz privat.

Barney Ross (Sylvester Stallone) und sein Söldnerteam bekommen einen neuen Auftrag: Es geht darum, einen weltweit gesuchten Waffenhändler zu finden und zu verhaften - lebend! Darüber hinaus war jener Conrad Stonebanks ehemals selbst ein „Expendable“. Eigentlich, so glaubt Ross, habe er vor zehn Jahren schon Stonebanks getötet, nachdem der zur anderen Seite des Gesetzes übergelaufen war. Hat aber wohl doch nicht geklappt. Stonebanks treibt höchst lebendig sein Unwesen. Gespielt wird er auf geradezu lustvoll schurkige Weise vom außergewöhnlich fitten Mel Gibson, der mit Genuss das Schwein gibt.

Max Drummer (Harrison Ford, rechts) fliegt mit Trench (Arnold Schwarzenegger) ins Krisengebiet. (TVNOW / © 2014 Ex3 Productions, Inc.)

Was hier etwas zu kurz kommt, ist diese besondere Form der Selbstironie, die gerade den Vorgänger aus dem Jahr 2012 noch so sehenswert machte. Originelle Momente - wenn Arnold Schwarzenegger beispielsweise sein eigenes „I'll be back karikiert“ - gibt es nur wenige in der Neuauflage des Seniorenkrachers, der sich diesmal leider mehr auf Namen und Schauwerte verlässt, in Sachen Charme und Witz aber viel Raum nach oben hat. Geblutet wird übrigens in der Regel gar nicht oder dezent aus dem Mund, bei VOX wird der Film sogar auf „ab 12“ getrimmt, um ihn um 20.15 Uhr zeigen zu können.

„Die Ehe mit Brigitte Nielsen war die Hölle“

Galgo (Antonio Banderas) geht allen mit seinem ewigen Gequatsche gewaltig auf die Nerven. (TVNOW / © 2014 Ex3 Productions, Inc.)

Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Wesley Snipes, Jet Li, Dolph Lundgren: Mastermind, Autor und Hauptdarsteller Sylvester Stallone rief,. und alle alten Action-Heroes kamen. Die Dokumentation im Anschluss nimmt sich vor, nicht den Action-Star, sondern auch die Privatperson Sylvester Stallone zu zeigen. Dabei lässt der inzwischen 74-Jährige sein bisheriges Leben Revue passieren und verdeutlicht, warum es ihm so wichtig ist, junge Talente zu fördern.

Natürlich kann eine solche Doku nicht funktionieren, ohne seine wohl größte Rolle zu thematisieren - die des Underdogs „Rocky“. „Das Image von Rocky ist unglaublich, wie dieser Zufall passiert ist und welche Wirkung er hat“, so Stallone. Es war nicht nur sein Durchbruch, nein, die Geschichte des Boxers ist laut eigener Aussage auch seine eigene. Rückschläge pflastern seinen Weg, aber Sly ließ sich nie unterkriegen. Seit er zwölf Jahre alt ist, verarbeitet er sie in der Malerei.

Barney Ross (Sylvester Stallone) macht Jagd auf einen ehemaligen Kollegen. (TVNOW / © 2014 Ex3 Productions, Inc.)

In der Doku führt er erstmals durch eine seiner Ausstellungen - und spricht über die Geschichten hinter den Bildern. Über seine Helden und Dämonen, aber auch über sein Liebesleben. „Die Ehe mit Brigitte Nielsen war die Hölle“, gibt Stallone unumwunden zu. „Meine wahre Liebe habe ich erst mit meiner jetzigen Frau erfahren, und mein Gott, was habe ich sie schlecht behandelt.“ Rocky, Rambo und Ross - so ikonisch sie sein mögen - bleiben unter dem Strich eben doch nur harte Rollen des Hollywoodstars mit italienischen Wurzeln.