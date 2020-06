Würde Michael (Christoph Bach) alles tun, damit seine Tochter Jana (Maggie Valentina Salomon) ein Spenderherz bekommt? Über Leichen gehen zum Beispiel? (ARTE / SWR / Oberon Film / Gabriel Lobos)

Eben noch erklärt Jana (Maggie Valentina Salomon) ihren Eltern, dass bumsen heute ablaichen, einparken oder durchflöten heißt. Dann muss sich das achtjährige Mädchen übergeben, ein paar Stunden später sind Atmung und Puls weg. Ein Albtraum für die Eltern Natalie (Alwara Höfels) und Michael (Christoph Bach). Die Reanimation gelingt zwar, doch Jana braucht ein Spenderherz. Das aber ist in Deutschland nicht einfach. Ohne auf die Tränendrüse zu drücken, beschäftigt sich Autor und Regisseur Steffen Weinert in dem gleichermaßen ergreifenden wie erschütternden Film „Das Leben meiner Tochter“ (2018) mit dem aktuell sehr kontrovers diskutierten Thema Organspende. ARTE zeigt „Das Leben meiner Tochter“ nun als Free-TV-Premiere.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Tochter eine Herztransplantation braucht, ist sehr hoch“, sagt die Ärztin (Barbara Philipp) und bereitet Janas Eltern auf acht Monate Wartezeit vor. Solange wird das Mädchen an eine Maschine angeschlossen, die ihr Herz unterstützt. Natalie und Michael nehmen das alles relativ gefasst auf, Regisseur Weinert inszenierte sein Familien- und Beziehungsdrama erstaunlich klar und nüchtern, mit unaufgeregten Bildern und dezenter Musik. Im Mittelpunkt stehen die Figuren und ihre Entwicklung.

Jana (Maggie Valentina Salomon) braucht mit ihren acht Jahren dringend ein neues Herz. (ARTE / SWR / Oberon Film / Gabriel Lobos)

Ein Jahr später gibt es noch immer kein Spenderherz für Jana. Das ist nicht verwunderlich, wenn man sich aktuelle Statistiken ansieht. In Deutschland gilt bei Organspenden das Prinzip der ausdrücklichen Zustimmung. Obwohl die Spendenbereitschaft in Deutschland laut Umfragen bei 80 Prozent liegt, hat nur ein Drittel der Bevölkerung einen Organspendeausweis. Jedes Jahr sterben 2.000 Menschen, die auf entsprechenden Wartelisten stehen, weil sie nicht rechtzeitig ein Spenderorgan erhalten.

Wenn Organe Ware werden

Michael (Christoph Bach) will sich nicht damit abfinden, dass nur noch das Prinzip Hoffnung gilt, wenn es um das Leben seiner Tochter geht. Wenn es in Deutschland auf legalem Weg kein Spenderherz gibt, dann vielleicht auf dem osteuropäischen Schwarzmarkt. (ARTE / SWR / Oberon Film / Gabriel Lobos)

So nüchtern die Fakten sind, so hitzig ist die Diskussion über eine gesetzliche Neuregelung der Organspende. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schwebte eine Lösung vor, die jeden Erwachsenen automatisch zum Spender macht, sofern er nicht zu Lebzeiten widerspricht. Diese wurde Anfang 2020 vom Bundestag abgelehnt. Stattdessen sollen die Bürger in Zukunft besser aufgeklärt, beraten und ermutigt werden, sich freiwillig in ein Organspenderegister einzutragen. Egal, wie man zum Thema Organspende steht, für die meisten Menschen ist es abstrakt und weit weg vom Lebensalltag. Für Michael hingegen geht es ganz konkret um das Leben seiner Tochter. In seiner ohnehin liebenswürdigen Art macht ihn Christoph Bach zu einem verzweifelten Jedermann, mit dem man mitfühlen kann.

„Was ist besser?“ fragt Michael seine Frau. „Jana legal sterben zu sehen oder ihr illegal helfen?“ Er will ein Spenderherz auf dem Schwarzmarkt „besorgen“. Dass „besorgen“ ein Verb ist, das im Sinne von „einkaufen“ benutzt wird, also wenn man für Geld Milch, Brot oder Käse bekommt, ist ihm zunächst egal. Doch in Rumänien wird ihm klar, dass es durchaus möglich ist, dass für die Ware Spenderherz andere Kind umgebracht werden.

Natalie (Alwara Höfels) würde auch alles für ihre Tochter tun, allerdings nur, wenn für ein Spenderherz kein anderes Kind ermordet wird. (ARTE / SWR / Oberon Film / Gabriel Lobos)

Obwohl Steffen Weinert im letzten Drittel seines Films in den Thrillermodus schaltet, bleibt er taktvoll und unaufdringlich. Letztendlich sieht man sich als Zuschauer unweigerlich mit der Frage konfrontiert, wie weit man selber gehen würde, um das eigene Kind zu retten. Und ob es nicht an der Zeit wäre, sich aktiv und ergebnisoffen mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen.