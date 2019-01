21 Savage ist ein mieser Rapper, aber trotzdem ein großer HipHop-Star. (Sony Music)

21 Savage ist eine Ausnahmeerscheinung. Der 26-jährige Musiker aus Atlanta zählt derzeit zu den berühmtesten Rappern der Welt, landete sogar in Deutschland einen Nummer-eins-Hit („Rockstar“ mit Post Malone) und könnte 2019 zwei Grammys gewinnen. Auf seinem gerade erschienenen zweiten Album „I Am > I Was“ gibt sich die Oberliga des US-HipHop die Klinke in die Hand - obwohl 21 Savage der vermutlich unwahrscheinlichste Rap-Star der Welt ist.

Drogengeschäfte, Raubüberfälle, Gefängnis

21 Savage - I Am > I Was (Sony Music)

Im Grunde speist sich die Faszination für sein Schaffen aus den gleichen Zutaten, mit denen einst auch der Trash-Film-Klassiker „Texas Chainsaw Massacre“ zum Welterfolg aufstieg: völlig überzogene Erzählungen, eine dilettantische Performance und Blut, Blut, Blut. „Slaughter King“ hieß eine der ersten Veröffentlichungen von 21 Savage - der König des Gemetzels. Heruntergefahrene Horrorfilm-Beats, schnodderige Nuschel-Raps und bissiger Humor zeichnen 21s eigentümliche Herangehensweise von jeher aus. Eigenlich ist er ein hundsmiserabler Rapper, der weder als Performer noch als Texter besonders begabt ist. Doch der Charme kleinkrimineller Dreistigkeit umgibt seine Raps. 21 Savage ist ein genialer Stümper.

Shayaa Bin Abraham-Joseph, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, hat eine bewegte Vergangenheit. Drogengeschäfte, Raubüberfälle und Gefängnisaufenthalte begleiten ihn seit dem zwölften Lebensjahr. Ein Erfahrungsschatz, den er auf „I Am > I Was“ kompromisslos und atmosphärisch vertont. Schon der erste Song bündelt 21 Savages Stärken: Während Gastmusiker J. Cole, einer der brillantesten HipHop-Musiker seiner Generation, auf „A Lot“ eine handwerklich Rap-Meisterleistung vorlegt, stolpert 21 fast dümmlich mit einer trockenen Aufzählung durch den Takt. „How much money you got? A lot / How many problems you got? A lot“, heißt es da.

Mit der Routine eines Serienkillers

Es sind düstere Trap-Traktate mit Namen wie „Break Da Law“, „Gun Smoke“ oder „Monster“, auf denen 21 immer wieder in die Rolle des Soziopathen schlüpft. Mit der kühlen Routine eines Serienkillers macht er die anonyme Kälte jenes Umfelds greifbar, in dem er aufgewachsen ist: „I'd rather have loyalty than love, 'cause love really don't mean jack / You can love somebody and still stab them in the back“.

Nachdem er auf dem zerfahrenen Debüt „Issa“ 2017 um der Vielseitigkeit willen seinen Kosmos künstlich aufbrach, sorgen diesmal herausragende Rap-Künstler wie Schoolboy Q, Childish Gambino oder auch Post Malone für Abwechslung und Emotionalität. Der Protagonist bricht nur einmal sein künstlerisches Narrativ für eine Ode an seine Mutter. Ansonsten platziert 21 Savages seine Aussagen so effektvoll, aber auch vorhersehbar, wie eine Kreide-Silhouette auf dem Asphalt. Das kann entweder als eindimensional oder als fokussiert verstanden werden - stimmungsvoll ist dieser Sound aber in jedem Fall.