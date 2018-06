Der angesehene Dirigent Enoch zu Guttenberg ist im Alter von 71 Jahren gestorben. (Getty Images)

Einer der angesehensten zeitgenössischen Dirigenten Deutschlands ist tot: Kurz vor seinem 72. Geburtstag ist Enoch zu Guttenberg überraschend verstorben. Der vielfach prämierte Münchner hatte für sein Schaffen in den vergangenen Jahrzehnten unter anderem das Bundesverdienstkreuz erster Klasse und den Bayerischen Verdienstorden verliehen bekommen. Zuletzt war der Stardirigent an der Philharmonie München und der Elbphilharmonie Hamburg tätig.

Erst wenige Wochen vor seinem Tod sorgte der Vater des ehemaligen deutschen Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg für Aufsehen in der Musikwelt: Im April gab er seinen Echo zurück - aus Protest gegen die Verleihung des Musikpreises an die Rapper Farid Bang und Kollegah. „Nachdem solch ein Preis nun im Jahr 2018 auch Verfassern von widerwärtigen antisemitischen Schmähtexten verliehen und noch dazu vom 'Ethikrat' Ihres Verbandes bedenkenlos freigegeben wurde, würden wir es als Schande empfinden, weiterhin diesen Preis in unseren Händen zu halten“, beschwerte sich Guttenberg gemeinsam mit Andreas Reiner.

Enoch zu Guttenberg war der Vater des ehemaligen Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg. (Johannes Simon/Getty Images)

Den Echo Klassik hatten Enoch zu Guttenberg und das Orchester Klangverwaltung zehn Jahre zuvor für die Aufnahme der vierten Symphonie Anton Bruckners erhalten - 2018 war der Preis für den Dirigenten nurmehr ein „schmutziges Menetekel“.

Gesellschaftlich engagiert gab sich zu Guttenberg Zeit seines Lebens: Als Mitgründer des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) setzte er sich vor allem intensiv für den Umweltschutz ein.