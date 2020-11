Der Globus ist auch nur ein Spielball: Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf steuern ihre Tams als Mannschaftskapitäne. (ProSieben / Jens Hartmann)

Einfach mal so in ein Flugzeug zu steigen, um an mehr oder weniger exotischen Orten aufregende Dinge zu erleben, ist in angespannten Zeiten der Reisebeschränkungen und Gesundheitssorgen zu einem Traum geworden, der aktuell so gut wie nicht zu verwirklichen ist. Wie gut, dass ProSieben die aufwendigen Zuspielfilme für die neue Ausgabe von „Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas“ noch rechtzeitig vorproduzieren konnte. Nun bedienen die Außen-Einsätze der Wettkämpfer Fernweh-Sehnsüchte.

Die Feldherren verschieben ihre Spielfiguren auf dem großen Schlachten-Spielbrett

Muskelmann Ralf Moeller legt sich in Griechenland für Team Joko ins Zeug. (2019 Getty Images/Boris Streubel)

Wieder einmal agieren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf als Feldherren, die ihre Akteure auf einem potenziell weltumspannenden Spielbrett bewegen. Den Muskelmann Ralf Moeller, der im realen Leben zwischen seiner Ruhrpott-Heimat und dem mondänen Leben in Hollywood pendelt, schickt Joko nach Griechenland. Jokos Moderatoren-Kollegin Janin Ullmann musste nach Italien aufbrechen.

Comedian und TV-Star Luke Mockridge ist gefordert, die Ehre von „Team Klaas“ zu verteidigen - und das auf einer Mission in Tschechien. Und im selben Stall muss sich der Musiker Wincent Weiss auf der Insel Island behaupten. Im Studio-Kampf treten dann wie üblich die Streithähne Klaas und Joko höchstpersönlich gegeneinander an.