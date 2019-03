Get the F*ck out of my House - Di. 09.04 - ProSieben: 20.15 Uhr Get the F*ck out of my House

Ein Haus voller Menschen geht an die Grenzen

Sarah Kohlberger

Viele Menschen auf engstem Raum - kann das denn gut gehen? Die Reality-TV-Show „Get the F * ck out of my House“, die bei ProSieben ausgestrahlt wird, wagt den Versuch und prüft die Bewohner auf Herz und Nieren.