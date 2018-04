Wer in "Far Cry 5" die Angel auswirft, will entweder wie hier eine Mission erfüllen, die gefischten Tiere gewinnbringend verkaufen oder schlicht relaxen. (Ubisoft / Robert Bannert)

Wie die meisten Open-World-Titel der letzten Jahre setzt „Far Cry 5“ nicht nur auf den Kampf gegen menschliche Gegner. Auch Tiere sind zum Abschuss freigegeben. Ob Kuh, Teddybär oder Hoppelhase: Alles was da kreucht und fleucht, lässt sich erlegen, ausnehmen und anschließend verwerten.

Bereits in der Vergangenheit hat der respektlose Umgang mit dem virtuellen „Wildlife“ immer wieder für Kritik gesorgt. Doch diesmal sind es keine erlegten Elche oder mit Pfeilen gespickte Rehe, die den Unmut der Tierschützer wecken. Stattdessen echauffiert sich die Tierrechtsorganisation PETA über Gewalt an Fischen: Die können nämlich entspannt aus den Gewässern in „Far Cry 5“ gefischt und danach verkauft werden. Je größer der Brocken, desto saftiger der Profit. Obendrein entpuppt sich die Ingame-Angelei schnell als Zeitvertreib mit meditativen Qualitäten - fast wie im echten Leben.

Welche Angel werfe ich aus, welchen Köder verwende ich und wie bringe ich den Brocken an Land, ohne dass die Leine reißt? Auch in "Far Cry 5" wird Angeln schnell zur Wissenschaft. Doch Tierschützern... (Ubisoft / Robert Bannert)

Weit weniger entspannt fällt allerdings die Reaktion der Tierschützer auf das Feature aus. In einer Pressemitteilung der Organisation kritisiert es die PETA-Fachreferentin für Fische und Meerestiere als „unethisch und gewaltverherrlichend“. Weiterhin appelliert man an „die deutsche Vertretung des Spieleentwicklers, die Ubisoft GmbH in Düsseldorf, künftig keine Videospiele in Deutschland mehr zu vermarkten, die das Jagen und Töten von Fischen oder anderen Tieren glorifizieren und banalisieren“. Stattdessen schlägt man dem Hersteller vor, „Spiele mit frei lebenden Tieren zu entwickeln, die das Töten nicht als Freizeitbeschäftigung verherrlichen“.

„Angeln bedeutet, Fische in eine Falle zu locken, sie minuten- bis stundenlang Angst und Atemnot sowie einem oft qualvollen Todeskampf auszusetzen, bevor sie schließlich erschlagen oder oft noch lebendig aufgeschnitten werden“, zitiert das Schreiben die PETA-Meeresbiologin Tanja Breining. Heute wisse man, dass Fische neugierige Wirbeltiere mit individuellen Persönlichkeiten sind.

... gefällt es gar nicht, wenn die virtuellen Schuppentiere wie hier aus dem Digi-Fluss gezerrt werden. Ihr Argument: Der grausame Angel-Vorgang wird verharmlost. (Ubisoft / Robert Bannert)

Der angesprochene Hersteller kontert die Kritik der Tierschützer mit Humor: Die Entwickler hinter „Far Cry 5“ hätten große Anstrengungen unternommen, um eine immersive Erfahrung in einer offenen Spielwelt zu erschaffen. Die sollte so originalgetreu wie möglich sein und dabei die „atemberaubende Schönheit des echten Montana, seiner Einwohner und natürlich auch seiner Tierwelt wiedergeben“. Und weiter heißt es: „In 'Far Cry 5' kann man jagen, angeln, mit Dynamit um sich werfen oder mit Schaufeln um sich schlagen. Wir bei Ubisoft haben großen Respekt gegenüber allen Lebewesen. Darum bietet 'Far Cry 5' eine sichere Alternative zum Jagen, Angeln, Dynamitwerfen und Mit-Schaufeln-um-sich-schlagen.“