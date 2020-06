Das Album "Amends" von Grey Daze setzt dem 2017 verstorbenen Chester Bennington ein hörenswertes Denkmal. (Universal Music)

Eine Rosenblüte ist auf dem Cover von „Amends“ abgebildet. Auf schwarzem Hintergrund. Freude an der Schönheit der Musik und Trauer über den Verlust von Chester Bennington liegen auf diesem Album tatsächlich dicht beieinander. Grey Daze, das war jene Band, in welcher Bennington sang, bevor er mit Linkin Park zum Weltstar wurde. Und jene Band, die er gerne wiedervereinigt sehen wollte. Ein Konzert war bereits für September 2017 angekündigt, aber dazu kam es nicht - am 20. Juli 2017 nahm sich Chester Bennington das Leben.

„Amends“ ist eine Platte, bei der erklärt werden sollte, was darauf zu hören ist. Zunächst einmal: Benningtons Gesangsspuren aus den Ursprungszeiten, remastered. Auch die Kompositionen an sich sind älteren Datums, sie stammen von den beiden inzwischen vergriffenen Grey-Daze-Alben „Wake Me“ (1994) und „... No Sun Today“ (1997). Die Instrumente aber wurden vom Rest der Band mit Unterstützung von Freunden und Kollegen neu eingespielt. Die Korn-Mitglieder Brian „Head“ Welch und James „Munky“ Schaffer etwa griffen ebenso in die Saiten wie Chris Traynor (Bush, Helmet), Marcos Curiel (P.O.D.) und Jasen Rauch (Breaking Benjamin).

Die Band, mit der alles begann: Vor seiner Weltkarriere mit Linkin Park war Chester Bennington Frontmann von Grey Daze (Bild). Mitte der 90-er erschienen zwei Alben, deren Songs für "Amends" neu eingespielt wurden. (Universal Music / Tom Preston)

Die elf Songs sind also quasi modernisierte Originale, die vor allem von Benningtons Stimme zehren, von seinen Gefühlen und Worten zu einer Zeit, als er gerade erst der Jugend entstiegen war. Die Tiefe der Songs überrascht, nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass es sich hier um eine Band handelt, die bislang kaum mehr als eine biografische Randnotiz in Benningtons Leben darstellte. Themen wie Verzweiflung, Unsicherheit und Wut prägten und prägen ausdrucksstarke Stücke wie „Sickness“ oder den Titel „Sometimes“, in dem es heißt: „I don't know what to think anymore / Maybe things will get better“.

Noch einmal blüht die Rose

Auch wenn die persönliche Tragödie allgegenwärtig ist: „Amends“ enthält unabhängig davon einige großartige Stücke, die definitiv Beachtung verdienen. Zu den bereits genannten Liedern gesellt sich der „Soul Song“, der sich tief in die Herzen der Fans graben wird - balladesk, großformatig und mit Chester Benningtons Sohn Jaime als Backgroundsänger. Daneben gibt es auch brachiale Ausbrüche. So wird „B12“ angetrieben von Strophen, die - Billy Joels „We Didn't Start The Fire“ nicht unähnlich - gesellschaftspolitische Konfliktthemen aufzählen, um irgendwann in einen Eskalationsrefrain mit „Hooray, Hurrah!“-Anfeuerungen zu münden.

„If I had a second chance, I'd make amends“, heißt es in „Morei Sky“. Es wird keine zweite Chance geben. Der Bezug auf diesen Song im Albumtitel („amends“ bedeutet soviel wie „Wiedergutmachung“) ist auch ein Bezug auf Chester Bennington. Um dessen Stimme, um dessen Emotionalität sei es gegangen, erklärte Schlagzeuger Sean Dowdell im Vorfeld der Veröffentlichung von „Amends“. Dowdell war ein langjähriger Freund von Bennington und Mitinhaber des ehemals gemeinsamen „Club Tattoo“. Am Ende steht fest: Der Auffrischung dieser Songs haftet keinerlei fader Beigeschmack an. Es ist vielmehr die hörenswerte Vollendung eines letzten Projekts, mitgetragen von den Menschen, mit denen damals alles begann.