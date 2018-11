Frank Thelen ist kein Pädagoge. Für zwei Folgen in einem VOX-Format gibt der "Investor" aber genau dieses vor. (MG RTL D / Bernd-Michael Maurer)

Wladimir Klitschko, einer der besten Boxer aller Zeiten, hat es schon gemacht. Der „Dr. Steelhammer“ und promovierte Sportwissenschaftler ging Anfang des Jahres als Lehrer an ein Gymnasium in Steinhagen, um dort Schüler zu unterrichten. Das VOX-Format „Der Vertretungslehrer“ schlug ordentlich ein, so dass es nun eine Fortsetzung gibt. Nicht mehr Klitschko ist es, der Unterrichtsstunden gibt. In zwei geplanten Folgen ist es Frank Thelen, der Minderjährigen beibringen will, wie Wirtschaft funktioniert. Thelen ist ein erfolgreicher Unternehmer und vor allem bekannt als „Investor“ des VOX-Quoten-Hits „Die Höhle der Löwen“. Nun will er die Schülerinnen und Schüler auf die Herausforderungen der Zukunft einstellen. In den Genuss seiner Ausführungen kommen die Gymnasiasten einer staatlichen Einrichtung in Königswinter.