Charley Waite (Kevin Costner, links), Spearman (Robert Duvall, Mitte) und Button Weatherall (Diego Luna) ziehen durch den Westen. (ZDF/ARD Degeto)

Schon zweimal belebte Kevin Costner als Regisseur und Darsteller das Western-Genre wieder. Zum einen mit dem mehrfach preisgekrönten Film „Der mit dem Wolf tanzt“ (1990), zum anderen mit „Open Range - Weites Land“ aus dem Jahr 2003, den nun 3sat wieder einmal ins Programm nimmt.

Es sind die klassischen Western-Themen, die hier behandelt werden. Es geht um Moral, um Ehre, um Männer, die um Gerechtigkeit streiten und sich am Rande noch ein kleines bisschen verlieben. Ausgangspunkt ist in diesem Fall das Leben der Freegrazer, die 1882 durch die Lande ritten und ihr Vieh von Weide zu Weide führten. Doch die Zeit der Freiheit neigt sich dem Ende entgegen. Bald wird es Grenzen bei den Ländereien geben, und Cowboys werden zu Kuhhirten degradiert.

Sue Barlow (Annette Bening) pflegt den verletzten Button Weatherall (Diego Luna) und entwickelt Gefühle für den einsamen Cowboy Charley (Kevin Costner, Mitte), der rechten Hand von Boss Spearman (Robert Duvall). (ZDF/ARD Degeto)

Costner nimmt sich viel Zeit, um seine vier Hauptcharaktere vorzustellen: Spearman (Robert Duvall) ist der Boss. Eine Art Vaterfigur, scheinbar fehler- und makellos. Der Regisseur selbst spielt den Cowboy Charley Waite, Spearmans rechte Hand. Ein ernster, schweigsamer Typ. Wie so oft in US-Heldenfilmen trägt auch er schwer an seiner Vergangenheit. Und schließlich sind da noch Mose (Abraham Benrubi) und der 16-jährige Button (Diego Luna). Sie sind die Kinder dieses familienartigen Konstrukts, tollen in der Prärie herum und träumen noch von Freiheit und Abenteuer. Doch dann geraten sie alle mit dem Rancher Denton Baxter (Michael Gambon) aneinander. Schritt für Schritt eskaliert der Konflikt. Mose bezahlt einen Streit mit seinem Leben, der junge Button wird schwer verletzt. Spearman und Waite ziehen los, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun.

Den Preis einer gewissen Langatmigkeit zahlt Costner bewusst. Immer wieder geschieht minutenlang eigentlich gar nichts, wird nur der besonderen Atmosphäre Tribut gezollt, die dieses Genre stets ausmachte. Mittendrin: rätselhafte Männer ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Aber Männer, die tun müssen, was Männer tun müssen.