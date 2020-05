Hidden Agenda - Fr. 29.05. - ZDFneo: 22.00 Uhr „Hidden Agenda“

Ein mysteriöser Entführungsfall

Andreas Schoettl

In „Hidden Agenda“ prallen die luxuriöse Welt der Stockholmer Anwaltskanzleien und das Milieu der organisierten Bandenkriminalität in Problemvierteln frontal aufeinander. ZDFneo zeigt alle acht Episoden an nur einem Abend.