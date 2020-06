Ein Tanz zum bitteren Ende: Bob Dylan verbreitet auf "Rough And Rowdy Ways" Totengräberstimmung und beschließt vielleicht sein letztes Kapitel. (Smi Col)

Sogar Bob Dylan sitzt nun zu Hause. Seine seit 1988 andauernde „Never Ending Tour“ mit teilweise über 100 Stopps im Jahr ist unterbrochen. Während Corona den Live-Musiker Dylan stilllegte, bereitete der weltweite Lockdown den perfekten Nährboden für eine beinahe nicht mehr für möglich gehaltene Aufwartung: Der Songwriter Dylan ist zurück.

Am 26. März verkündete das US-amerikanische Arbeitsministerium 3,3 Millionen neue Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe; die Johns Hopkins University verzeichnete erstmals eine vierstellige Anzahl an Covid-19-Opfern in den USA. Und Bob Dylan veröffentlichte aus dem Nichts sein erstes selbst geschriebenes Stück seit 2012, „Murder Most Foul“. Nun ist das Lied kein unmittelbarer Kommentar auf die aktuelle Lage, auf den „Hard Rain“, der auf die Menschheit niederprasselt. Besser könnten dieser und die neun weiteren neuen Songs auf „Rough And Rowdy Ways“, Dylans 39. Album, trotzdem nicht für unsere Zeit sprechen.

Im Mai wurde Bob Dylan 79 Jahre alt. Sein Alterswerk wird nun um ein weiteres, famoses Album ergänzt: "Rough And Rowdy Ways". (William Claxton)

Die mediale Überfrachtung trägt eine Mitschuld an diesem Gefühl des kollektiven Verrücktwerdens. Dennoch, und da sind sich Historiker wie auch unbedarfte Beobachter einig: Wir leben in verrückten Zeiten. Krisen schießen wie Pilze aus dem Boden, und unsere Arbeitsverhältnisse, unser gesellschaftliches Zusammenleben, unser Wirtschaftssystem wirken fragil und krank wie nie. Ein großer Umbruch könnte bevorstehen. Was es da braucht: eine besänftigende Stimme und Gewissheit, dass doch alles gut werden wird. Vertrautheit und Einordnung. All das liefert Bob Dylan mit diesem Album nicht. Die „Rough And Rowdy Ways“, die der 79-Jährige in gut 70 Minuten zurücklegt, bieten keine Klarheit, keine Struktur und keinen Trost. Vielmehr Horror und Tod.

Die Zeiten, sie ändern sich wieder

Im Südstaaten-Blues „False Prophet“ etwa schwingt er als „Erster unter Gleichen“ die Sense: „Well I'm the enemy of treason, enemy of strife / Enemy of the unlived meaningless life“, singt er. „I ain't no false prophet, I just said what I said / I'm just here to bring vengeance on somebody's head“. Als Henker und Totengräber zugleich spielt er sich auf. Schelmisch-schaurig geht es auch in dem Song „My Own Version Of You“ zu, in dem Dylan sich auf einen weiteren Streifzug begibt, diesmal auf der Suche nach den „necessary body parts“ für seine Frankensteinsche Braut. Er fühlt sich in diesem fürchterlichen, Varieté-gleichen Spiel hörbar wohl.

In Furcht vor dem eigenen Ende stemmt sich der Pop-Heilige dem „Black Rider“ im gleichnamigen Song entgegen: „I don't wanna fade / At least not today“. Tritt Dylan zurück in die Rolle des Wartenden, des Empfängers und des Schwachen, bricht seine sonst vor Kühnheit strotzende Stimme. Das passiert auch im rührenden, andächtigen Liebesbeweis „I've Made Up My Mind To Give Myself To You“ und vor allem in „Mother Of Muses“. „I've already outlived my life by far“, erkennt er darin. Bestimmter gibt er sich im vielsagenden und gleichzeitig mit seiner Dichte erschlagenden Stück „I Contain Multitudes“: „Today and tomorrow, and yesterday, too / The flowers are dyin' like all things do“. Sich in diesem Durcheinander von Stimmungen und Gefühlen zurechtzufinden, fällt schwer, aber: So widersprüchlich Bob Dylan in seiner Kunst ist, so widersprüchlich ist wohl auch die Welt. Am Ende dann wartet das 17-minütige Moratorium „Murder Most Foul“ - ein Abgesang auf die 1960-er, eine Erinnerung an den Mord an John F. Kennedy, an das Zerbrechen der Hippieträume in Altamont und an die wohl einflussreichste Epoche der Pop-Geschichte.

Damals war die Welt einfacher als heute. Auch Bob Dylans Lieder waren das. Als „Stimme einer Generation“ fand er die treffendsten Worte für diese Zeiten, die „a-changin'“ waren, und für den Wind, der damals durch die Straßen blies. Nun besingt er ein Ende. Das Ende seiner Epoche, das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Mit der Kraft des Blues und der Gewitztheit des Folk, entlang zahlloser Anspielungen auf Werke der Literatur, der Philosophie, der Religionen, des Theaters und der Musik, oftmals rätselhaft und verworren, in sich gekehrt und vielleicht auch etwas verbittert, blickt er auf diesen neuen Scheideweg. „Crossing The Rubicon“ heißt eines der Lieder passenderweise. Dass dieser Übergang in eine andere Zeit „rough and rowdy“ wird, daran kann spätestens nach dem Hören dieses Albums eigentlich niemand mehr zweifeln.