Später einmal wird man vielleicht von einem Album sprechen, das zu ihren besten gehört: The Strokes veröffentlichen "The New Abnormal". (Sony Music)

„This Is It“ setzte damals wichtige Impulse. Der Riesenerfolg der ersten The-Strokes-Scheibe griff 2001 wie ein Teilchenbeschleuniger in die Musikwelt ein und transferierte die Atome essenzieller Rockmusik hinüber in das neue Jahrtausend. Das Album war die Initialzündung für die große Garagen-Punk-Rock-Welle und machte Ikonen wie Velvet Underground/Lou Reed, Television, The Ramones, The Stooges, New York Dolls und die Talking Heads auch wieder einem jüngeren Publikum zugänglich. Die Strokes legten auch das Fundament für die späteren Karrieren von Kollegen wie den Arctic Monkeys, Libertines oder Franz Ferdinand, um nur einige zu nennen.

Das Quintett aus New York hätte eigentlich zu Superstardom kommen müssen - aber das ist nie passiert. Das war auch nie die Intention der Strokes, denn sie gaben einen Scheiß darauf, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Tour- und Promotion-Marathon? Nope! Vielmehr: So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Diese Zurückhaltung in Kombination mit ihrem durchaus vorhandenen Promi- und Glamour-Bonus generierte einen mystischen Coolnessfaktor, der ihnen eine treue Fangemeinschaft rund um den Globus sicherte.

Die Strokes sind nicht daran interessiert, es jedem Fan recht zu machen - und solange dabei so grandiose Musik herauskommt wie auf "The New Abnormal", ist das auch völlig in Ordnung. (Jason McDonald)

Nach der gloriosen Album-Trilogie zu Anfang ihrer Karriere glänzten die fünf New Yorker auf ihrem vierten Streich „Angles“ (2011) mit einer erweiterten Stil-Palette aus Synthie-Disco, Psychedelik und zugänglichen Prog-Elementen. Nur zwei Jahre später mussten die Fans auf dem zwiespältig aufgenommenen, aber mit jeder Menge guter Songs bestückten Werk „Comedown Machine“ den Rock'n'Roll stellenweise erst unter einem Wall von Falsettgesang und Pop-Wumms entdecken. Doch dann war er irgendwann wieder da, dieser spezielle Strokes-Moment, wenn Sänger Julian Casablancas - ganz im Augenblick verloren - Geschichten erzählt und die Gitarren so wunderbar hin und her dengeln. Während der kurzen Rückkehr auf die Live-Bühnen zu Beginn des Jahres (unter anderem in London und Berlin) konnte man das zuletzt wunderbar beobachten - es war ein Triumph vor euphorisierten Fans.

Von Rick Rubin veredelt

Genau diese Energie versprühen die mittlerweile fast alle in den Vierzigern angekommenen Strokes-Mitglieder auch auf ihrem sechsten Album „The New Abnormal“. Die beiden Gitarren von Nick Valensi und Albert Hammond Jr. gehen einen fein ausgearbeiteten Dialog ein, und die Rhythmusarbeit von Bass und Schlagwerk scheint kein Gramm Fett zu viel auf den Rippen zu haben. Die Twin-Guitar-Duelle kommen stets auf den Punkt, verlieren sich nicht in Gniedeleien und reiten auf dem Groove des Fünfers („Why Are Sundays So Depressing“). Zwischen dieser austarierten Instrumentierung schwebt der Analog-Singsang von Frontmann Casablancas wie eine Schaltkreis-Fabel aus vergangenen Zeiten.

Retro-Futurismus und Rock aus der Garage kulminieren in dem Sound einer Band, die auf „The New Abnormal“ noch selbstbewusster klingt, als sie es ohnehin schon immer war. Sogar Art-Rock klappt bei den Strokes. Das bereits bekannte Stück „At The Door“ trifft die Stimmung des Albums ganz gut: Space is the place, doch auch das neue Abnormale klingt vertraut, denn bei den Strokes ist es so wie bei jeder anderen sauguten Band: Egal, was sie machen, man erkennt sie einfach schon nach wenigen Augenblicken.

Genau das hat wohl auch Kult-Produzent Rick Rubin festgestellt, der den Gesamtsound von „The New Abnormal“ optimieren durfte. Er ist bekannt dafür, die Essenz eines Musikers im richtigen Moment herauszukitzeln und schnörkellos auf Konserve zu bannen, und hier hat er mal wieder ganze Arbeit geleistet. „The New Abnormal“ wird erneut nicht alle Fans rundum glücklich machen, doch The Strokes gehen ihren Weg konsequent weiter und hieven die Qualität ihrer Arbeit auf ein neues Level.